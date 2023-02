Dan Petrescu a recunoscut în sfârșit! De ce soția sa nu mai este văzută lângă el în ultimul timp? Ce se întâmplă în acest moment cu Adriana în Dubai. ”S-a plictisit!”

In articol:

Dan Petrescu (55 de ani) este, fără îndoială, cel mai de titrat antrenor din Superliga din România. Tehnicianul lui CFR are în palmares patru titluri cu formația din Cluj și unul cu Unirea Urziceni și, firește, nu vrea să se oprească aici.

Și pe plan european, Dan Petrescu a făcut performanță cu CFR Cluj, drept dovadă, și în această seara, formația lui va evolua, pe terenul lui Lazio Roma, de la ora 22:00, în prima manșă ale optimilor de finală din Conference League, într-o partidă considerată de interes major, după ieșirea din grupele competiției.

Dan Petrescu a vorbit, în premieră, de ce familia nu este alături de el. ”Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta”

Din păcate, performanța cere de multe ori sacrificii. Astfel că, Dan Petrescu a fost nevoit să achite și un ”preț” scump pentru toate aceste performanțe, iar acela a fost de a sta departe de familie, mai mereu plecat, și, de foarte singur.

”Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii și ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate. E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât la un moment dat s-au plictisit și au obosit și au spus:”noi trebuie să rămânem undeva’”. Dar au ințeles situația și mă bucur foarte mult”, a declarat, cu sinceritate, Dan Petrescu, într-un interviu acordat pentru site-ul celor de la CFR Cluj.

Citeste si: „Până la sfârșitul timpului”. Sorin și Nicoleta de la „Casa iubirii”, apariția care a surprins toți fanii: „Casă de piatră”- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Citește și: Dan Petrescu, declarație neașteptată după înfrângerea cu FCSB: „Nu trebuie să o zic eu, toată lumea a văzut asta”. Ce le reproșează antrenorul jucătorilor lui

Dan Petrescu, declarație surprinzătoare! ”Sunt foarte fericit așa”

Dan Petrescu se bucură că a scăpat de ”presiunea” familiei, care locuiește acum în Dubai, pentru că astfel are timp să se concentreze numai la fotbal. ”Așa am tot timpul necesar să mă gândesc numai la echipă. Ziua o petrec numai la stadion. Ajung pe 09:30 și stau până seara pe la 06:00-07:30. Pentru mine e ok. Fotbalul e viața mea și sunt fericit așa”, a mai dezvăluit antrenorul de la CFR Cluj.

Citeste si: Lino Golden, lovit de un tramvai! Artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, implicat într-un grav accident in Capitală! Artistul a fost transportat la Spitalul Universitar- radioimpuls.ro

Citește și: Dan Petrescu, afectat de moartea lui Gianluca Vialli! Detalii incredibile de la ultima lor întâlnire: ”De atunci era bolnav”

Dan Petrescu s-a căsătorit cu Adriana în 2007 și au împreună o fată

Dan Petrescu s-a căsătorit în 2007 cu Adriana Stan, fost manechin. Cei doi au împreună o fată, Jennifer. Relația lor este una foarte frumoasă, în ciuda distanței și a pasiunii, uneori mult prea mari, a antrenorului de la CFR Cluj pentru fotbal, lucru care, așa cum spunea și el, îi ocupă tot timpul.

Înainte de a o cunoaște pe Adriana, fostul jucător al Generației de Aur a mai fost însurat cu Dana Petrescu, iar din urma mariajului au rezultat două fete, Rebecca și Chelsea. Relația nu a ținut, după ce ”Bursucul” ar fi acuzat-o pe fosta soție de infidelitate cu un coleg de generație. Timpul a trecut și totodată și supărările s-au estompat, motiv pentru ”Bursucu” să le viziteze pe cele trei, din când în când, pe cele la Londra, acolo unde sunt stabilite.