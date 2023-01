Dan Petrescu, afectat de moartea lui Gianluca Vialli! Detalii incredibile de la ultima lor întâlnire: ”De atunci era bolnav”

In articol:

Moartea lui Gianluca Vialli a îndurerat lumea fotbalului mondial! După Sinișa Mihailovici și Pele, un alt star al sportului rege s-a stins, la numai 58 de ani, răpus de un cancerul pancreatic nenorocit.

În prima parte a lunii decembrie 2022, fostul internațional italian, câștigător al UEFA Champions League cu Juventus, a declarat că se retrage de la naționala Italiei pentru a se lupta a doua oară cu maladia cruntă pe care o descoperise în urmă cu cinci ani. Din păcate, nu a reușit să supraviețuiască, iar, acum, se vorbește despre Gianluca Vialli la…trecut!

Dan Petrescu, afectat de moartea lui Gianluca Vialli! ”Ne-am apropiat imediat după ce am ajuns amândoi la Chelsea, am stat mult împreună”

La aflarea veștii că marele atacant italian a murit, nume mari din fotbalul internațional au vorbit despre ”omul” Gianluca Vialli și ce a reprezentat el pentru sport. Unul dintre ei a fost și Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, fost coleg, dar și elev al lui Vialli în perioada în care evolua, ca jucător, la Chelsea Londra. Afectat de dispariția atacantului de vis al ”Squadrei Azzura”, tehnicianul și-a adus aminte de perioada în care jucau împreună la Londra.

”Ne-am apropiat imediat după ce am ajuns amândoi la Chelsea, am stat mult împreună. Când a devenit el antrenor, a venit la mine și brusc mi-a zis: „Gata, din acest moment nu mai putem să fim prieteni”. A fost corectă decizia, a judecat profesionist și bine a făcut”, a rememorat perioada londoneză Dan Petrescu pentru gsp.ro.

Dan Petrescu,dezvăluiri despre Gianluca Vialli. ” M-a șocat profesionalismul său dus la extrem. Își angajase șofer, care să-l aducă la antrenament ”

Dan Petrescu a mai dat apoi câteva detalii despre cel care era Gianluca Vialli, ca jucător. ”Chiar mă gândeam că atunci când faci cancer poate e legat și de faptul că mănânci și bei ceva greșit în viața pe care o ai. El când era jucător își impunea și reușea să bea o bere pe săptămână. Atât! Ne și zicea mereu că are nevoie doar de o bere la 7 zile. Apoi, mânca doar paste, de multe ori le prepara chiar el. Și mai era ceva ce n-am văzut la alt fotbalist! M-a șocat profesionalismul său dus la extrem. Își angajase șofer, care să-l aducă la antrenament. Chiar râdeam de el, îl luam la mișto, dar mi-a explicat de ce a recurs la așa ceva. Căuta să fie relaxat și în drumul spre cantonament, pentru a fi apt sută la sută de antrenament”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj pentru sursa menționată.

Dan Petrescu, afectat de moartea lui Gianluca Vialli! ”N u a spus nimic, lucrurile păreau în regulă, însă el descoperise boala în 2017. Ulterior am aflat că avea cancer”

Dan Petrescu a dezvăluit și faptul că atunci când s-a întâlnit cu Gianluca Vialli ultima oară, acesta nu i-a spus că ar avea cancer, a aflat un am mai târziu de la un fost coleg de la Londra. ”Ultima oară m-am văzut cu el în aprilie 2018. Am fost la înmormântarea lui Ray Wilkins, fostul secund de la Chelsea. A participat și Gianluca. De atunci era bolnav, dar el nu a spus nimic, lucrurile păreau în regulă, însă el descoperise boala în 2017. Ulterior am aflat că avea cancer, de la Roberto Di Matteo. Atunci, în 2018 am fost curios să aflu ceva de la el”, a spus tehnicianul clujean, care a mai punctat încă un lucru dureros.

”Mă gândeam ce dramă a trăit săracul Mancini în ultimul an. A ratat calificarea la Mondial cu Italia, i-a murit amicul Mihajlovici, i-a murit acum și cel mai bun prieten, Vialli”, a conchis Petrescu în gsp.ro

Gianluca Vialli își dorea să învingă cancerul și să nu își mai deseneze sprâncenele cu creionul

Gianluca Vialli, cunoscut pentru câștigarea Ligii Campionilor cu Juventus Torino în 1996, dar și pentru întreaga sa carieră spectaculoasă în lumea fotbalului, a lăsat o mare de durere în urma sa. Regretatul sportiv era internat la Londra încă din a doua jumătate a lunii decembrie 2022, atunci când starea lui de sănătate s-a înrăutățit considerabil.

În urmă cu ceva vreme, fostul internațional italian a mărturisit cum ar arăta pentru el recăpătarea sănătății. Astfel, Gianluca Vialli a declarat și care este marea lui dorință, aceea de a învinge nemiloasa maladie și de a nu-și mai desena sprâncenele cu creionul: „Recăpătarea sănătății înseamnă să mă pot uita din nou în oglindă, să văd cum îmi crește iar părul, fără să-mi desenez sprâncenele cu creionul. Mă simt foarte norocos în raport cu multe alte persoane.”, afirma fostul sportiv, potrivit gsp.ro.

Gianluca Vialli a jucat ca atacant pentru echipe precum Juventus, Sampdoria și naționala Italiei. După retragerea sa din fotbal, Vialli a devenit antrenor la echipe precum Chelsea, Watford și naționala Italiei de tineret. Este considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai Italiei din toate timpurile.