Dan Petrescu, cuprins de fericire după victoria cu Farul. Ce jucător l-a impresionat cel mai tare pe tehnician: „Sper să am ocazia să-l antrenez cât mai mult!”

Dan Petrescu este pe culmile fericirii, după ce echipa pe care o antrenează, CFR Cluj, a urcat pe primul loc în Superliga României, după victoria categorică cu Farul Constanța, scor 3-0.

CFR Cluj, victorie categorică în meciul cu Farul Constanța

CFR Cluj a urcat pe prima poziție în Superliga României, după victoria cu Farul Constanța, scor 3-0, în meciul din etapa a 22-a.

Scorul a fost deschis de Ermal Krasniqi în minutul 49, urmat de Cristian Manea, penalty- minutul 59, după faultul comis de Dan Sîrbu asupra lui Yuri Matias. Ultimul gol al meciului a fost înscris de Claudiu Petrila în minutul 77.

Astfel, CFR Cluj și-a luat revanșa în fața echipei lui Gheorghe Hagi, care în tur se impunea cu 3-1, la Cluj-Napoca.

Totodată, aceasta este prima înfrângere suferită de Farul, pe teren propriu, în acest campionat. Mai mult, gruparea antrenată de Hagi nu are nicio victorie în ultimele trei etape (un egal și două înfrângeri).

Mesajul transmis de Dan Petrescu după CFR Cluj- Farul Constanța, scor 3-0

CFR Cluj are trei victorii consecutive în Superligă, toate în deplasare, motiv de bucurie pentru Dan Petrescu. Tehnicianul a oferit o declarație după victoria categorică cu Farul, în care a menționat importanța primului gol marcat, precum și dorința lui de a-l antrena cât mai mult pe Ermal Krasniqi:

„A fost meciul perfect, nu mă gândeam nici în visele mele cele mai frumoase că putem câștiga la Farul. Am stat foarte bine în teren, am făcut pressing, băieții s-au sacrificat. Cel mai important a fost primul gol, ne-a dat aripi. Un gol de la un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult, sper să am ocazia să-l antrenez cât mai mult, să câștige și el un trofeu. Au fost foarte mulți jucători buni care au venit și au plecat foarte repede, n-am apucat să lucrez mult cu ei. Toți jucătorii merită felicitări, nu știu cine a jucat rău astăzi.

Cel puțin cinci echipe se vor bate la titlu până la sfârșit, toate care vor fi în playoff se vor lupta pentru primul loc. Indiferent cine va fi pe primul loc, nu este corect să se înjumătățească punctele. Punctele ar trebui să rămână acolo. Nici cu jucătorii de pe listă la un meci nu înțeleg. De ce trebuie să fie doar 22 pe listă? M-am uitat și la Chelsea, au 30 de jucători și joacă mai puține partide ca noi. Sau să îi trimit în tribune. Ce sens are? De ce să nu stea pe bancă?

E normal când joci în deplasare, echipa gazdă să fie agresivă, le place să domine jocul, să aibă posesia. Lucrul acesta i-a încurcat cel mai mult, să nu facă posesie.”, a spus tehnicianul la DigiSport, citează sport.ro.

