Renumitul regizor si actor roman a criticat decizia de a inchide bisericile in timpul starii de urgenta. In direct intr-o emisiune de la Realitatea Plus, Puric a facut referire si la tragedia din Colectiv.

Dan Puric, declaratii scandaloase la TV in noaptea de Inviere: "La Colectiv, haimanalele alea..."

“E clar că ordinul internaționalist de la tovarășii ăia albaștri globaliști… au zis: Taie-le, bă, și credința! Ascunde-i! E clar că oculta a dat un ordin. Domnule, li se va întoarce împotrivă. Noi acuma suntem toți arestați și deportați în propria noastră țară. Că așa vrea Bruxelles-ul și vor tovarășii de dincolo. Ne-au băgat o botniță. Este pentru prima dată când sfinții emană microbi. Eu știam că parlamentarii sunt vectori de infecție", a declarat Dan Puric.

“Biserica a reacționat foarte bine, foarte înțelept. Că-ți lipseau două babe la altar care ziceau 'A început COVID-ul în România'. Cum a fost la Colectiv. Haimanalele alea abia se pregăteau cu 'Jos Biserica, Jos Patriarhul!'. Dacă ei sunt hrăniți. Noi nu vorbim aici de bacterii, noi vorbim aici de imunitatea poporului român. Tot ce am spus aici face parte din imunitatea poporului român”, a continuat actorul Dan Puric.