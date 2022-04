Dana Marijuana, mesaje de la iubitul mort! Ce se întâmplă zilnic de la accident e cutremurător: „Niște cuvinte care îmi spun ceva. Va veni înapoi”

In articol:

Dana Marijuana a trăit una dintre cele mai mari drame din viața ei, după ce iubitul ei a murit într-un accident teribil.

Dana Marijuana: „ Mă întărește și îmi dă răspuns că și el va veni înapoi”

A fost îngenuncheată de durere și a simțit că și-a pierdut cel mai mare sprijin pe care îl avea în viață. Își amintește și acum, cu amar, toate detaliile acelei zile, ba chiar spune că nu le va putea uita niciodată, căci se pare că trăiește un adevărat film SF.

Nici acum nu-și poate reveni din șocul provocat de moartea lui, însă este convinsă că iubitul ei se va întoarce la ea! Dana Marijuana a povestit, în direct la Teo Show, că îi simte prezența în permanență și că este convinsă că moartea lui a fost una pusă la cale de o femeie care i-a vrut răul.

„Nu am văzut accidentul. După ce s-a terminat treaba, l-a văzut cineva și l-am găsit acolo. A venit o salvare, nu aveau prim ajutor, am chemat a doua salvare. Îmi arată în fiecare zi că există și mai ales că suntem în preajma sărbătorilor de Paște și sărbătorim, dacă putem să spunem așa, reînvierea lui Iisus și asta mă întărește și îmi dă răspuns că și el va veni înapoi.

Lași corpul, nu mai poți să te întorci în el, pleci, ești în tot universul și la un moment dat universul te reface. L-am simțit lângă mine total. Îl simt zilnic total, mai ales că am stat șapte ani de zile zi și noapte. Văd cum diavolii, moartea care i-a adus moartea, adică o femeie, mi-a râs în față. Asta s-a întâmplat real, om la om”, a povestit Dana Marijuana în emisiunea Teo Show.

Citeste si: Fiica lui Florin Salam, Betty, și-a făcut prima intervenție estetică: „Aleg să am grijă de mine”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dana Marijuana [Sursa foto: Captură video ]

Iubitul Danei Marijuana, blestemat de o femeie?! Ce s-a întâmplat înainte de cumplitul accident în care a sfârșit mort?

Vizibil afectată, aceasa a povestit evenimentele bizare care s-au întâmplat imediat după ce iubitul ei ar fi avut un incident cu această femeie care, după spusele ei, l-ar fi blestemat. Dana Marijuana spune că fostul ei partener de viață îi trimite frecvent semne de dincolo.

Citeste si: Dana Marijuana, videoclip underground! Vedeta hip-hop-ului de odinioară, figurantă pentru alți artiști care speră la celebritate Video

„Când o dragoste e pură, răul se vede. E o femeie bolnavă și malefică, există, care a venit la noi acasă, înainte de chestia asta. Daniel s-a dus să o dea afară, ei nu i-a convenit și a mințit că e un criminal. Înainte să se întâmple acest necaz, el voia să plecăm din București, să nu mai avem legături cu nimeni. Am fost la mare, iar când ne-am întors de la mare a văzut o bufniță, mi-a atras atenția de trei ori să mă uit, iar el nu făcea asta. Apoi am fost la munte, ne-am trezit s-a uitat la ceas, era ora 20.00. Mi-a zis: „Băi, Dana, m-am învârtit pe aici, tot 20.00, am fost la baie, tot 20.00 (n.r- i se oprise ceasul). Era clar vizat doar el, pentru că eu nu vedeam toate semnele astea.

Citeste si: Iubitul Danei Marijuana a murit! Artista nu-și poate reveni din șoc: "Iubirea noastră-i veșnică și pură!"

Cred foarte mult în revenirea lui, mai ales că era un om special, nu îmi e greu să îl depistez. Îmi dă semne zilnic că există. Îmi apare. Vărs cafeaua și se formează o față, arunc un șervețel și se formează iarăși ceva. Aud niște oameni care vorbesc și niște cuvinte care îmi spun ceva. Și la vreme. El e născut pe 07.07. Și la vreme și la ceas văd cifra aceasta. N-am cum să nu-l găsesc, e ca mine, îl simt prea tare ca să fie altfel”, a mai spus aceasta în emisiunea lui Teo Trandafir.