Dana Nălbaru a făcut-o fără jenă, de față cu familia ei! Ipostaza neașteptată în care au surprins-o paparazzi | EXCLUSIV

Dana Nălbaru a devenit cunoscută datorită componenței ei din trupa Hi-Q, apoi căsătorindu-se cu Dragoș Bucur. După ce s-a retras din lumea muzicii, vedeta s-a dedicat exclusiv vieții de familie.

Dana Nălbaru, surprinsă de paparazzi în timp ce mânca

Dana Nălbaru este destul de discretă cu viața personală. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe aceasta chiar împreună cu familia ei. Totuși, nu se așteptau ca Dana să recurgă la un astfel de gest.

Când ne așteptam mai puțin, a dat o foame puternică peste vedetă, așa că a început să înfulece. Acest lucru a durat ceva timp, semn că Danei Nălbaru îi era tare foame. Și fiica ei lua masa, chiar în fața unui magazin din Tunari. Ce am observat, că fata îi seamănă leit și este la fel de frumoasă, precum mamei.

Dana Nălbaru s-a pocăit

Deși avea mulți fani care o îndrăgeau, Dana Nălbaru a decis să se lase de muzică și să urmeze calea Domnului. Aceasta s-a pocăit la vârsta de 33 de ani și declară că viața ei s-a schimbat radical.

„La 33 de ani m-am botezat în Hristos. Eram botezată la ortodocși. Cineva mi-a vorbit și mie, așa cum le-am vorbit și eu altora și l-am descoperit pe Hristos, acum aproape 13 ani. Și l-am recunoscut pe Hristos și sunt foarte fericită de atunci. Am început să înțeleg care e treaba, cu ce se mănâncă pocăința și să încerc în fiecare zi a vieții mele să merg pe calea cea dreaptă, cea sfântă.(...) Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri, că nu e nimic mai prețios decât să rămân în Dumnezeu și tot ce fac în fiecare zi a vieții mele fac avându-l pe el ca reper. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui.

Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut.Fricile mele au dispărut. Am fost un om cu foarte multe frici. În primul rând îmi era frică de judecata celorlalți, că nu puteam să fiu perfectă, de înălțimi, de cutremure, de apă, îmi era frică de moarte. Nu mai am fricile astea. Sunt un om foarte liniștit și pentru mine asta înseamnă fericirea – când ești împăcat cu tine însuți”, a spus Dana Nălbaru, în podcast-ul lui Mihai Morar.

