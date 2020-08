In articol:

Dana Rogoz a trăit niște momente foarte grele, fiind agresată de către o femeie, care se declara admiratoare. Femeia respectivă a scuipat-o și chiar a lovit-o pe actriță. Vedeta a dat primele detalii despre incident într-o postare de pe blogul ei.

Momente cumplite pentru Dana Rogoz

Scena cumplită prin care actrița a trecut s-a întâmplat în perioada în care ea era cunoscută ca "Ambraburica". Agresoarea a postat un comentariu la o fotografie postată de Dana, unde a povestit în detaliu toată întâmplarea.

"A înnebunit asta cu perfectul ei... doamne... mi-aduc aminte că în urmă cu ani când venea la (nr. o televiziune)... am bătut-o pe stradă... pur și simplu vorbea îngâmfat... noi de vârsta ei, eu și o prietenă am intrat în vorbă cu ea. Sincer o admiram, nah, erau alte vremuri. Ea înfumurată a zis ceva în sictir, era o proaspătă vedetă ea cică. Apoi i-am tras un scuipat plus o palmă, rușine să te porți urât în sictir cu oamenii care te plac", a scris femeia pe Instagram.

Dana Rogoz a rămas șocată când a văzut mesajul primit și a decis să împărtășească cu fanii ei toată povestea. Actrița a postat pe blogul ei un articol, în care vorbește despre sentimentele puternice care au încercat-o la momentul respectiv.

"Tocmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respirația. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil în momentul respectiv. (...) Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de mulți alti copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima bullying-ului. Și alti colegi de școală erau agresați, doar că din alte motive. (...) Mă scuipau chiar înainte de a se închide ușile de la troleul aglomerat și rămâneam să mă șterg pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9 – 10 ani. Pe la 12 trebuia să suport deja mâinile băieților care voiau cu orice preț să ridice fusta Abramburicai pe stradă. Dar le treceam pe toate la "riscurile meseriei" și mergeam mai departe”, a declarat.

În plus, Dana i-a atras femeii atenția că lipsa de educație își spune cuvântul și că este absolut dureros cum o femeie îți dorește răul, chiar și după mulți ani.

„Și tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastră, doamnă. Rușine că anii au trecut și că ați ramas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educație pe care ați primit-o când erați copil, dar nu pot să vă scuz pentru adultul care ați devenit. Pare că sunteți la rândul dumneavoastră mamă. Cum ați reactiona când copilul ar veni acasă bătut și scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristețe, ca încurajați genul acesta de comportament. Îmi imaginez că ați fi fericită știind că v-a moștenit și ca tradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum.”, a mai adăugat Dana Rogoz.

Vedeta a mai adăugat faptul că doamna cu pricina nu a înțeles absolut nimic din viața aceasta.

”Sunteti mândră de ce mi-ați facut impreuna cu prietena dvs. încât aveti curajul să vă lăudați pe contul meu? Să vă fie rusine. Nu ați inteles nimic din viața asta.", a încheiat vedeta mesajul de pe blogul personal.