Dana Rogoz și-a deschis sufletul în fața fanilor săi! Artista le-a oferit un sfat prețios celor din mediul online: „Timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție împreună nu e nelimitat”

Dana Rogoz nu mai are nevoie de nicio introducere. A intrat în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă, iar de atunci și până în prezent a reușit să-și clădească o carieră de succes. Fără îndoială, se bucură de un parcurs profesional demn de invidiat, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale.

De-a lungul anilor, numele său a apărut în numeroase producții cinematografice naționale și internaționale, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături.

Cu toate acestea, nu doar pe plan profesional a cunoscut succesul, ci și pe plan personal. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de regizorul Radu Dragomir, iar din rodul iubirii lor s-au născut și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia.

Dana Rogoz, sfat prețios pentru urmăritorii săi din mediul online

Dana Rogoz este foarte activă în mediul online, acolo unde se bucură de o comunitate generoasă. Vedeta îi ține întotdeauna la curent pe fanii săi cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, fie că vorbim de lucruri pozitive, sau mai puțin pozitive. Ba mai mult decât atât, le împărtășește propriile experiențe, chiar și atunci când subiectele sunt sensibile.

Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce Dana Rogoz le-a povestit urmăritorilor săi despre bunica sa, pe care, din nefericire, nu a apucat s-o cunoască foarte bine. Tocmai din acest motiv, artista i-a îndemnat pe toți să își viziteze părinții și bunicii și să creeze amintiri de neuitat alături de aceștia, întrucât, mai devreme sau mai târziu, ei vor pleca din această lume.

„Ieri m-am bucurat ca am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu- "Tania Ionașcu, bunica mea". A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica. Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povesti despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer.

Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă- făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura militară- iar asta o ajuta să evite întrebările care rămăseseră fără răspuns: "Baica, care e cartea ta preferată?"-"... o carte cu caractere puternice și conflicte bine structurate..." răspundea ea. Iar eu știam că nu mai trebuie să insist.

Așadar, vorbiți cu bunicii voștri, cu părinții voștri, căci timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție împreună nu e nelimitat.”, a mărturisit Dana Rogoz pe rețelele sale de socializare.

Dana Rogoz, sfaturi prețioase pentru urmăritorii săi din mediul online [Sursa foto: Instagram]