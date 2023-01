Dani Alves, acuzat de agresiune sexuală. Cum a reacţionat cel mai titrat fotbalist din lume

In articol:

Dani Alves nu a încheiat deloc bine anul 2022. Se află în centrul unui scandal imens, după ce a fost acuzat de o femeie de agresiune sexuală. Fotbalistul brazilian a negat vehement aceste fapte.

Dani Alves neagă acuzaţiile de agresiune sexuală

Dani Alves şi-a petrecut vacanţa în Barcelona, dar în loc de relaxare, brazlianul de 39 de ani s-a trezit în mijlocul unui scandal monstru. O femeie l-a reclamat la poliţie în data de 30 decembrie. Aceasta susţine că a fost atinsă în zonele intime fără voia ei, de către Dani Alves. Totul s-ar fi petrecut într-un club din Barcelona.

Cel mai titrat fotbalist dn istorie a recunoscut că a fost în acel club pe 30 decembrie, dar neagă că ar fi atins-o pe femeie. "Am fost în acel loc, cu mai multe persoane, ne-am distrat. Cine mă cunoaște știe că îmi place să dansez. Am dansat și m-am distrat fără a invada intimitatea cuiva. Nu știu cine este acea domnișoară. Niciodată nu am invadat intimitatea cuiva. Cum să fac așa ceva cu o femeie? Nu, pentru numele lui Dumnezeu", a declarat Dani Alves, conform Sport.es.

Incidentul în care a fost implicat Dani Alves, confirmat de un martor

Jurnaliştii de la Marca au redat firul evenimentelor întâmplate pe 30 decembrie. Se pare că Dani Alves se afla în club alături de mai mulţi prieteni, iar o femeie necunoscută susţine că ar fi fost agresată de fotbalist. Însoţită de mai multe prietene, aceasta a părăsit clubul şi a mers direct la poliţie, unde a depus o plângere. După ce femeia a dat declaraţie, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, însă Dani Alves părăsise deja clubul. Se pare că incidentul a fost confirmat şi de un martor de la faţa locului.

Dani Alves este jucătorul cu cele mai multe trofee în istoria fotbalului. Brazilianul care a evoluat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paolo şi UNAM a câştigat 48 de trofee în întreaga sa carieră, cele mai multe dintre ele fiind cucerite la Barcelona. Dani Alves are în palmares, printre altele, trei Ligii ale Campionilor, şase titluri în La Liga, două în Ligue 1 şi unul în Serie A.

La naţionala Braziliei, Dani Alves a bifat 126 de meciuri şi a marcat 8 goluri. Alături de Selecao, fundaşul a Câştigat Copa America, în 2007 şi 2019 şi Jocurile Olimpice, în 2020.

