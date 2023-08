VIDEO | Dani Mocanu a răbufnit chiar de față cu fiica sa. Gestul necontrolat al manelistului: „Nu avem unde! Asta e situația!”

In articol:

Dani Mocanu se află în arest la domiciliu, lucru care nu prea îi permite să ducă o viață normală și activă ca înainte. A reușit, însă, să își surprindă fanii și de data aceasta, după ce s-a filmat cu una dintre fiicele sale în mașină.

Dani Mocanu, gest surprinzător pentru fiica lui

La un moment dat, manelistul a avut o reacție necontrolată, enervat fiind de situația în care se află de ceva timp.

Dani Mocanu s-a plictisit de arestul la domiciliu, dar și de problemele cu legea pe care le are. Artistul și-ar dori să iasă și să își scoată fetițele din casă, dar situația nu îi permite. Una dintre fetele sale chiar i-a cerut în urmă cu câteva zile să o plimbe cu mașina, însă manelistul nu a putut să-i facă acest moft, deoarece nu mai are permis de conducere și nici nu are voie să părăsească locuința.

Totuși pentru ca cea mică să nu fie supărată, bărbatul a urcat-o în mașină, pe locul din dreapta, și s-au plimbat prin curtea casei. Pentru că existau doar câțiva metri pătrați și spațiul nu le permitea, Mocanu era nevoit să meargă puțin în față, apoi să dea cu spatele, iar la un moment dat s-a și enervat puțin de față cu cea mică.

„Mi-a zis fata mea să o plimb și pe ea cu mașina! Unde tati??? Prin curte, prin curte, că nu avem unde! Asta e situația. Acum dăm înapoi, ați înțeles? Așa! Păi da, să plimb fata mea! Asta e situația. Hai, Amina, hai și tu tati!”, a spus cântărețul în clipul video postat pe rețelele de socializare.

Dani Mocanu, alături de una dintre fiicele sale. [Sursa foto: Facebook]

Dani Mocanu conducea mașina de lux, la bustul gol, prin curte, deoarece atât îi permite legea. „Oricum permis n-am...respect domnilor polițiști că l-au luat și pe ăla! Recunosc eram pericol public!”, a completat Dani Mocanu.