Dani Mocanu, manelist

Dani Mocanu nu mai lasă loc de interpretări. Invitat la o emisiune de televiziune, manelistul a făcut mai multe dezvăluiri. Cântărețul a demonstrat în nenumărate rânduri că nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume și că îi pune la punct pe cei care-l deranjează.

In articol:

Artistul a vorbit despre ultima piesă lansată în colaborare cu Abi Talent și a recunoscut că versurile melodiei sunt un mesaj direct pentru alți cântăreți din România.

Dani Mocanu, avertisment pentru rivali

Dani Mocanu susține că are în posesie mai multe filmulețe compromițătoare cu diverși artiști din țară. Manelistul mai spune că a fost deranjat de alte persoane din lumea muzicală, însă nimeni nu a avut curajul să îi spună ceva în față. Astfel, Dani lansează această informație în spațiul public ca un avertisment pentru cei care mai îndrăznesc să-l incomodeze.

„De-a lungul timpului am fost și eu deranjat indirect, pentru că direct nu a avut niciunul curaj și atunci am preferat să arunc câteva vorbe să înțeleagă lumea, să păstreze o anumită distanță. Pe bune am filmări cu ei, cu așa zișii artiști din România. Videochat-ul e doar așa... sunt filmări și mai grave cu artiști cunoscuți. Nu cred că știu că le am”, a spus artistul la emisiune.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Dani Mocanu a precizat faptul că este prieten cu multe persoane din lumea interlopă și că ele au obținut filmările flagrante. „Eu am foarte mulți prieteni din lumea interlopă și atunci având o prietenie cu oameni de genul ăsta am pus mâna pe niște filmări pe care dacă vi le arăt sare România în aer”, a mai spus el.

Abi și Dani Mocanu dau de pământ cu Alex Velea și alți rivali în noua lor piesă

Cântăreții Abi și Dani Mocanu au reușit să ajungă pe primul loc în trending cu piesa „Regii României”, la doar cinci ore după ce a fost lansată pe platforma de YouTube. Versurile single-ului conțin mesaje pentru Alex Velea, dar și alți rivali din industria muzicală.

După ce și-a anunțat fanii că a fost lansată melodia la care a colaborat cu Abi Talent, Dani Mocanu a făcut public un mesaj pentru toți artiștii care s-au lăudat cu vizualizările din de pe YouTube.: „Aici s-a pus stop!!! Să nu îi mai aud pe boschetarii ăștia de lăutari! Să mai vorbească despre vizualizări YouTube ”, scria acesta.