Dani Oțil a plecat din emisiune și a mers direct la spital, după ce starea lui a început să se înrăutățească: „Doamna doctor mi-a zis că știe ce am”. A povestit totul abia acum

Dani Oțil a povestit abia acum prin ce a trecut în urmă cu ceva timp, atunci când abia începuse pasiunea lui pentru curse. Experiența i-a lăsat un gust amar și acum își aduce aminte cu dezamăgire de tot ce s-a întâmplat.

Dani Oțil, nevoit să plece din emisiune direct la urgențe! Ce i s-a întâmplat, după primele lui curse cu mașina

Ba ma mult, totul s-a terminat cu o vizită a sa la spital, după ce a făcut o noapte albă. Iată toate detaliile!

Chiar dacă s-a întâmplat în urmă cu o bună bucată de timp, prezentatorul TV nu uită nici acum perioada aceea. Era la începutul carierei sale ca șofer de curse, iar ghinioanele pare că s-au ținut ca scaiul de el. În timpul cursei i s-a stricat motorul mașinii, iar supărarea l-a afectat mai tare decât credea. După ce s-a întors în București a început să se simtă rău, dar chiar și după o noapte în care a vomitat, Dani Oțil a ținut morțiș să prezinte matinalul alături de Răzvan Simion. Ei bine, starea sa de sănătate a început să se înrăutățească în timpul emisiunii și a ajuns direct la urgențe, acolo unde verdictul medicului l-a luat complet prin surprindere.

„Am trăit un episod foarte complex. O doamnă mare de interne, șefă de spital, nu dau nume… În perioada asta, mă apucasem de curse. Aveam o mașină și mi-a crăpat motorul. Sărisem destul de tare peste treaba asta, că eram la o cursă cu hostesse, am zis lasă că îmi asum eu, îl repar săptămâna viitoare. Am ajuns la București, eu am mâncat ce a mâncat și echipa mea. Toți am mâncat același lucru. Eu sunt strong la mâncare, pot combina orice cu orice. Am ajuns la București. M-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața. I-am sunat și am întrebat dacă ei au pățit ceva.

M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi la 10-11 m-am dus la spital. Doamna doctor mi-a zis că știe ce am. Și am zis: am helycobacter…Mi-a zis: «Te-ai necăjit în weekend tare». I-am zis ce am pățit cu mașina. Mi-a zis: «Tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine și de necazuri?». A zis: «Stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți» . Mi-a făcut un cocktail și mi-a spus că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare. Și a zis: «Tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori de enervezi, gândește-te că o să ai o reacție din asta»”, a mărturisit Dani în cadrul unui podcast.

Dani Oțil, despre pasiunea pentru curse

Dani Oțil este foarte pasionat de curse și a mărturisit că dragostea pentru acest sport a fost întotdeauna în interiorul lui, dar din păcate, nu a avut suficienți bani pentru a-l și practica. După ce a avut ocazia să de a se urca într-o mașină de raliu, în dreapta unui prieten. Prezentatorul TV a cheltuit foarte mulți bani din bugetul familie sale pentru a ajunge exact unde și-a dorit și nu regret absolut deloc acest lucru. Consideră că sentimentele pe care el le-a trăit datorită raliurilor nu avea cum să le obțină dacă avea alte hobby-uri.

„Curse aveam în sânge dintotdeauna. Din păcate, n-am avut buget. Un prieten mi-a oferit șansa de a mă urca în dreapta lui la raliu și mi-a promis că mă lasă să mă dau la o coastă în postura de pilot. Atât mi-a trebuit! Șase ani mai târziu și mii de euro pierdute din bugetul familiei, iată-mă! Nu îmi pare rău, am reușit să simt în două minute și patru secunde lucruri pe care nu le simți în ani buni în alte condiții sau având alte hobby-uri, nu vorbesc de sporturi neapărat. Visul meu e să ajung la raliu, dar nu consider că sunt încă suficient de bine pregătit încât să mă dau tare, cred că simți lucruri pe care nu ai cum să le „dublezi” în alte hobby-uri”, a declarat prezentatorul TV, potrivit 24news.ro.

Dani Oțil