Dani Oțil a stârnit hohote de râs pe internet, după ce și-a luat proaspăta soție ”la mișto”. Fotografia amuzantă pe care a postat-o

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au avut parte de unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața lor! Nu putem spune că ar fi cel mai important, pentru că urmează nașterea băiețelului lor, care este așteptat cu brațele deschide de către cei doi amorezi.

Dani și Gabriela și-au oficializat relația în fața ofițerului de la starea civilă și au spus cel mai frumos DA din viața lor.

Petrecerea dată în cinstea celor doi a fost cel mai impresionat eveniment al weekend-ului trecut. Când nimeni nu se aștepta, prezentatorul TV și iubita lui au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit! Ei bine, Dani și Gabriela au postat fotografii de la minunatul eveniment, multe din ele stârnind amuzamentul internauților, pentru că moderatorul de la ”Neatza” a ales descrieri amuzante. De data aceasta, Dani Oțil a ales să posteze, pe contul lui de Instagram, o fotografie din timpul unui dans cu Gabriela și a scris fix așa: ” Asa e la început... Ai grijă sa nu o scapi 🤗😉”.

Urmăritorii lui de pe rețelele sociale s-au amuzat teribil după ce prezentatorul și-a luat iubita ”la mișto”, făcând haz de necaz:

”Dani, dar le ai pe dans dragule, spuneai ca nu ti plac nuntile, alea.., alea. Never say never/ Mai ales ca tii in brate 2 🤩💝😀/ Pai, pe ea sa n-o scapi! Tine-o bine, bine🤗 ...a durat ceva, vreo 7 ani de lectii, de invatat. Dar acum cand te uiti in spate, nu-i asa ca spui ca a meritat totul. Frumos!❤️ Sa fiti fericiti!❤/ Ooo doamne Dani as zice altceva 😂😂😂😂 dar ești prea haios 😂 ”, au dost doar câteva reacții din partea internauților.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu[Sursa foto: Instagram]

Ei au fost nașii de cununie ai lui Dani Oțil și Gabrielei Prisăcariu!

În cazul în care vă întrebați cine sunt nașii de cununie ai lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, este vorba despre un cuplu celebru din showbiz-ul românesc.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au acceptat să devină nașii celor doi îndrăgostiți. Din imaginile pe care „Mama Natură” le-a postat pe pagina sa de Instagram, petrecerea a ținut până dimineața, iar blondina s-a simțit foarte bine în noul ei rol de nășică.