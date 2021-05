Dani Oțil, accident pe pista de curse! „Am lovit mașina neprovocat” Cum arată vehiculul condus de prezentatorul TV după incident

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Dani Oțil este un mare împătimit al curselor de mașini. Dornic să simtă adrenalia și curajos din fire, prezentatorul TV are un hobby mai puțin întâlnit la bărbații de prin România. Vedeta participă la mai toate cursele organizate prin România, mai ales că acum pofta e cu atât mai mare cu cât, anul trecut astfel de evenimente au fost interzise ca urmare a pandemiei de coronavirus.

Din păcate, Dani Oțil se pare că a fost urmărit de ghinion și a suferit un accident în timpul raliului de la Mangalia la care a participat. Acesta a postat totul pe rețelele de socializare.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil, incident neplăcut în timpul raliului. A fost implicat într-un accident

După un an de pauză, Dani Oțil a participat la la prima etapă din Campionatul Național de Super Rally, organizat pe străzile din Mangalia. Doar că acum a avut parte de un inciden neplăcut. Se pare că a fost implicat într-un accident chiar pe pista de curse, dar, din fericire, numai mașina pe care o conducea a avut de suferit, iar el se simte bine și nu a fost rănit.

Mașina sa a avut parte de reparații imediate, iar pentru că în timpul curselor totul este despre timp, vihiculul pe care Dani Oțil îl conducea a fost rapid repart cu bandă adezivă.

Prezentatorul TV a împărtășit toată experiența trăită pe rețelele de socializare.

Fotografia în care Dani Oțil apare lângă mașina de curse lovită și reparată cu bandă adezivă. [Sursa foto: Instagram]

„Ramane in cartea mea cu doua reci si una calda: Am lovit mașina neprovocat, fara sa ma grăbesc, după un cumul de factori nefericiți. Am reușit sa improvizam, am facut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e ca ne-am întors la curse in oraș si am vazut fețe fără masca dupa un an”, a scris Dani Oțil în dreptul imaginii în care apare lângă mașina sa de curse.