Dani Oțil, cadou neobișnuit pentru soția lui. Cum a reacționat Gabriela Prisăcariu când a văzut. Nu s-ar fi gândit niciodată că o să primească asta de ziua ei: "Divorțez"

Dani Oțil a vrut să marcheze cum se cuvine ziua de naștere a soției sale, așa că i-a luat un cadou special. Darul a lăsat-o mască, însă, pe Gabriela Prisăcariu, care nu se aștepta la un asemenea gest din partea prezentatorului.

Ce cadou neobișnuit i-a făcut Dani Oțil Gabrielei Prisăcariu, de ziua ei de naștere?

Dani Oțil a pus la cale o surpriză pentru ziua de naștere a soției sale, așa că a vrut să împărtășească și cu fanii momentul în care Gabriela Prisăcariu deschide cadoul. Blondina, a avut, însă, parte de un dar la care nu se aștepta. Amuzant din fire, prezentatorul a decis să-i cumpere partenerei sale o mașină de spălat, la ceas aniversar. Gestul soțului nu doar că a lăsat-o mască pe Gabriela Prisăcariu, dar a și făcut-o să declare, în glumă, că divorțează:

"Dani Oțil: Am vrut să spun că faci 30 de ani și am luat o mașină de spălat. E tot ce îți dorești. Avem una care merge, dar...

Gabriela Prisăcariu: Doamne!

Dani Oțil: Nu, spune-mi Dani, nu Doamne: "Dani, mulțumesc!"

Gabriela Prisăcariu: Așa surpriză? Doamne!

Dani Oțil: Ți-ai dorit o mașină? Ia uite! Nouă, am dat jos țiplele, e ce trebuie! Te așteptai?

Gabriela Prisăcariu: Nu!

Dani Oțil: Cel mai frumos cadou de 30 de ani! Iată! Super!", a fost discuția celor doi, postată pe Instagram.

"Divorțez", a scris Gabriela Prisăcariu, amuzată, în dreptul filmării publicate de soțul ei pe rețelele de socializare.

Reacția Gabrielei Prisăcariu, când a văzut cadoul cumpărat de soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil, pregătit să devină din nou tată?

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au trecut prin schimbări radicale de când au devenit părinți. Acum, pe primul loc în viața lor este micuțul Tiago, cu care încearcă să petreacă cât mai mult timp și căruia i se dedică complet. Chiar dacă rolul de tată nu este deloc unul simplu și vine la pachet cu multe responsabilități, prezentatorul TV mărturisește că se simte pregătit pentru al doilea copil.

Recunoaște, totuși, că nu are suficientă energie momentan, pentru a face un asemenea pas: "Eu am promis că nu mai vin la evenimente nocturne, mai ales pe gratis. Prefer să îmi petrec serile cu bebe, că am câteva ore la dispoziție seara și ne jucăm. Deci, da, sunt pregătit (n.r. să devină tată din nou), dar nu știu câte baterii mai am.(...) Cred că sunt tot mai obosit... dar, la un moment dat, cică primești rezultatele. Le aștept. Avem momentele noastre în care începem să ne conectăm ca de la tată la fiu.", a declarat Dani Oțil, potrivit antenastars.ro.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, alături de fiul lor [Sursa foto: Instagram]