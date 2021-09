Dani Oțil, dezvăluiri absolut emoționante după ce a devenit tată! „Tu ești fragil, dar promit să te fac puternic”

Dani Oțil și fiul său [Sursa foto: Instagram] 21:20, sep 11, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Gabriela Prisăcariu a născut în urmă cu câteva ore, iar fericirea și împlinirea sunt două stări pe care atât proaspăta mămică, dar și Dani Oțil le simt din plin. Fiul lor a devenit deja centrul universului celor doi, iar prezentatorul tv nu a putut să se abțină și i-a dedicat câteva rânduri băiețelului său.

În stilul său caracteristic și plin de umor, Dani Oțil i-a scris o scrisoare fiului său în care îi promite ca va face tot ce-i va sta în putință pentru a-i oferi un viitor mai bun și că-i va fi alături în fiecare moment din viața lui. De asemenea, acesta a ținut să-i transmită fiului său că promită să nu-l transforme în versiunea sa mai mică, ci vrea ca el să-și descopere prorpriile pasiuni și hobby-uri și să le exploateze la maxim.

Dani Oțil a încheiat prin a-i face Gabrielei Prisăcariu o declarație emoționantă de dragoste, în special acum, când l-a făcut cel mai fericit om din lume și i-a dăruit un fiu, pe care și-l dorea de foarte mult timp.

Mesajul integral postat de Dani Oțil pe rețelele de socializare pentru fiul său

„Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă... Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață... Avem timp pt asta.

Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins... Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine... Eu zic ca reușim ceva.

As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent... Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu. Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas... Suna a versuri de manele. Jur. Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man... Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat”, a scris Dani Oțil pe rețelele de socializare.