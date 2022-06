Dani Oțil vrea să-și facă amantă, iar Gabriela Prisăcariu nu se opune! A spus-o chiar el, în direct la TV: „Am dezlegare de la soție”

In articol:

Dani Oțil se numără printre cei mai iubiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, moderatorul a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, fără doar și poate, admiratori care îl urmăresc atât pe rețelele de socializare, cât și pe micul ecran, acolo unde apare în fiecare dimineață.

Ei bine, deja telespectatorii s-au obișnuit cu glumele lui Dani Oțil, motiv pentru care emisiunile sale și ale lui Răzvan Simion nu sunt lipsite de amuzament. Așa s-a întâmplat și în ediția de astăzi, 29 iunie, a emisiunii, căci prezentatorul TV a făcut un anunț neașteptat, acela că își caută amantă.

De asemenea, moderatorul TV a precizat că partenera sa de viață, Gabriela Prisăcariu este de acord, însă are câteva condiții, respectiv ca femeia în brațele căreia își va găsi fericirea Oțil să aibă peste 65 de ani și să aibă și o moștenire. De precizat este că, declarația prezentatorului TV a fost o glumă, în stilul caracteristic a lui Dani Oțil, așa cum și-a obișnuit fanii.

"Gata, vreau să îmi fac si eu amantă, sa vad cum e. Oricum e la modă. Am dezlegare de la soție. A zis că dacă are peste 65 de ani și o moștenire considerabilă am drum liber.(...)", a spus Dani Oțil în ediția de azi a emisiunii pe care o prezintă alături de Răzvan Simion.

Dani Oțil a fost luat prin surprindere de fiul său

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din relația lor a rezultat și un copilaș, fiul lor Luca Tiago.

Ei bine, recent, prezentatorul TV l-a surprins pe micuțul lui într-o ipostază extrem de amuzantă, iar acesta a ținut să împărtășească momentul cu fanii de pe Instagram, așa că l-a filmat pe Luca și a urcat imaginile imediat pe rețelele de socializare.

Mai precis, Dani Oțil și-a surprins fiul în timp ce avea ochii fixați pe telefonul mobil al tatălui său, iar soțul Gabrielei Prisăcariu a făcut o remarcă amuzantă: "Tata, te rog să nu îmi mai citești mesajele! Ești tot maică-ta! Citeam aici, ceva pe telefon!", i-a spus Dani Oțil băiețelului său, care era foarte atent la telefon.

