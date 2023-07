Daniel Balaciu a amenințat-o crunt și pe Lidia, sora Danei Roba: „Că îmi lasă cei patru copii fără mamă”. A fost martoră de mai multe ori la certurile violente dintre ei

In articol:

Dana Roba a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, pe data de 5 iunie, atunci când bruneta a ajuns în stare gravă la spital, intrând direct în sala de operații și suferind la momentul acela o intervenție chirurgicală pe creier care a durat mai bine de 9 ore.

Problemele nu s-au terminat aici pentru Dana Roba, căci acum se recuperează și în viitor aceasta va fi nevoită să sufere și alte intervenții chirugicale.

Totodată, după ce s-a pus pe picioare, Dana Roba nu a evitat niciun moment să facă dezvăluiri din ceea ce se întâmpla, de fapt, în familia sa, menționând că lucrurile nu mai mergeau bine între ea și tatăl copiilor săi de ceva timp. Mai mult decât atât, în ultima perioadă, bărbatul chiar o amenința cu moartea pe brunetă, însă tinerei nici prin cap nu îi trecea că cel ce i-a fost alături aproape 8 ani ar fi putut recurge la un gest extrem.

Citește și: Dana Roba și soacra ei, schimb dur de replici în direct! Părinții lui Daniel Balaciu au făcut-o praf, după ce fiul lor a adus-o în pragul morții

De asemenea, asta nu e tot, căci la rândul ei, chiar și sora Danei Roba, Lidia, susține că a fost amenințată cu moartea de către fostul cumnat, Daniel Balaciu. Totodată, aceasta a mai precizat că nu de puține ori a fost chiar martoră la certurile violente dintre sora sa și partenerul de viață al acesteia.

„Socrul ei, care îi aduce niște acuzații foarte grave, că nu face nimic, că e puturoasă, ea lucra de dimineața de la ora 5 în anumite sâmbete și clientele pot să confirme și lucra pana seara la ora 10. Eu am fost de la 8 dimineața și am terminat la 9 cursul, nu am fost în stare să mai stau pe picioare.

La finalul lunii februarie, când am fost la curs. Da (n. red. A fost martoră la scene violente dintre ei doi), eu am vorbit de 5-6 ori pe zi cu sora mea. El nu avea niciun bun simț că sunt eu pe cameră și că aud cum mă înjura și mă amenință că mă omoară pe mine și îmi lasă cei patru copii fără mamă.”, a dezvăluit Lidia, sora Danei Roba, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

Ce spune, de fapt, fostul socrul al Danei Roba despre brunetă

Fostul socru al Danei Roba a sărit în apărarea fiului său și spune că, de fapt, bruneta ar fi o persoană extrem de agresivă, ceea ce susține, la rândul lui, chiar și Daniel Balaciu, care a mărturisit că în ”noaptea groazei” el doar s-a apărat în fața soției, asta pentru că întregul scandal ar fi fost pornit chiar de către brunetă.

Citește și: Tot ce nu va mai putea să facă soțul Danei Roba, dacă va fi decăzut din drepturile părintești. Agresorul vedetei va avea o singură obligație de îndeplinit| EXCLUSIV

„A spart două televizoare la mine la bloc, această femeie este foarte nervoasă. El a suportat destul, zicea "Tati, mami, hai la Timișoara". Ea nu știe cum se spală o haină. Nu știe să facă o mâncare, nimic”, a adăugat și tatăl lui Daniel Balaciu, la ”Acces Direct”.

Dana Roba și fostul ei soț, Daniel Balaciu [Sursa foto: Instagram]