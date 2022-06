Daniel Buzdugan a aflat că bunica lui a murit, în timp ce se afla la radio: „Nu mai este”

In articol:

Daniel Buzdugan este cunoscut de o țară întreagă și iubit aproape de către toți românii, însă puțini sunt cei care știu prin ce a trecut prezentatorul de radio, în urmă cu mai mulți ani.

Așadar, ieri, 23 iunie, Buzdugan a ajuns în fața casei sale unde a copilărit, alături de alți colegi de-ai lui.

Prezentatorul de radio și-a adus aminte instant de un moment neplăcut și a lăcrimat imediat. Mai precis, acesta a povestit despre una dintre cele mai puternice amintiri pe care le are, aceea când lucra la radio și a aflat că bunica sa s-a stins din viață.

"Mama s-a rugat!" Daniel Buzdugan a ținut cu dinții de propria viață. S-a născut prematur, cu zero la sută șanse de supraviețuire: "Au fost miracole în familia mea. Unul este că sunt aici"

„Nu știu când au trecut atâția ani. Una dintre cele mai puternice amintiri a fost aceea în care lucram la radio și am aflat că bunica mea nu mai este. Bunica, persoana care l-a așteptat pe bunicul să se întoarcă din Armată, iar el nu s-a mai întors. Și unul dintre lucrurile pe care mi le doresc tare e să ajung în locul unde bunicul și-a trăit ultimele clipe”,

a declarat Daniel Buzdugan, cu multă emoție.

Citeste si: Ce se mănâncă de Sânziene, sărbătoarea denumită şi Drăgaica- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Animalul de companie al prezentatorului de radio a murit, în urmă cu trei luni

În urmă cu mai bine de trei luni, Daniel Buzdugan le-a dat o veste tristă fanilor din mediul online, aceea că animalul său de companie, respectiv câinele familiei, s-a stins din viață.

Citeste si: Daniel Buzdugan s-a dezlănțuit după ce a fost făcut praf pe internet. Vedeta a făcut un gest banal pentru care a plătit scump. „Cuvântul poate fi o armă cu care poți ucide”

Profund afectat de cele întâmplate, prezentatorul de radio și-a adunat toate puterile și a vorbit despre decesul animalului său, pe internet, povestindu-le urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum a ajuns câinele în sânul familiei, în urmă cu mai mulți ani.

„Pe FETIȚA am luat-o dintr-un șantier acum nouă ani. A dus o viață faină cu noi, pentru că am iubit-o! Nu era cel mai frumos câine din lume dar pentru noi FETIȚA era cea mai frumoasă. Vineri am scos-o din spital, a petrecut weekendul cu noi și astăzi( luni )ne-a părăsit.(...) Dimineață când am plecat la radio tremura Și respira foarte greu, m-am întors de trei ori din drum ca să o pup... aveam senzația că parcă nu mi-am luat rămas bun cum trebuie. Știam că nu mai are mult. N-o să uit niciodată ultimai ei privire... plângea. La 11:00, după ce mi-am terminat matinalul s-a stins. Am dus-o în pădure, într-unul din locurile în care îmi fac veacul din ce în ce mai des. nu-mi venea să cred când un prieten bun care m-a ajutat, a pus pământ peste ea. Am acoperit locul cu frunze Și peste mormântul ei am pus o cruce de lemn improvizată din două crengi uscate. Din păcate la animale nu se face slujbă, dar am rostit Tatăl nostru Și m-am rugat la Dumnezeu să liniștească suflețelul ei acolo unde este... Asta am simțit să fac! Când nu știu ce să mai fac, asta fac: spun o rugăciune. Mai dureros a fost când s-au întors copiii mei de la școală și au vrut neapărat să meargă și ei la locul de veci al FETIȚEI. Maria i-a cules viorele din padure și i le-a asezat la cap. Am plâns cu toții ca niște nebuni. Acum e liniște, o liniște ciudată și apăsătoare, dar ne alină gândul că nu mai suferă atâta durere! O să ne fie tare dor de tine FETIȚA noastră dragă!”, a scris Daniel Buzdugan, pe internet.

Fetița, câinele familiei lui Daniel Buzdugan [Sursa foto: Instagram]