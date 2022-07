Daniel Buzdugan a spus tuturor secretul lui. Prezentatorul a dezvăluit metoda prin care a reușit să slăbească: „Nu e foarte grea dieta asta”

In articol:

La 47 de ani, prezentatorul de la radio, Daniel Buzdugan a decis că vrea să slăbească. Din moment ce a luat această hotărâre, Buzdugan nu a mai dat înapoi și s-a ținut de regimul alimentar pe care l-a urmat cu strictețe.

Daniel Buzdugan a pierdut cinci kilograme de când a început dieta și a decis să le împărtășească și fanilor săi în ce constă mai exact regimul și cum trebuie urmat pentru

a avea efect.

Metoda prin care Daniel Buzdugan a slăbit

Omul de radio spune că toți cei care își doresc să urmeze regimul pe care l-a ținut el trebuie să se înarmeze cu foarte multă voință și determinare, pentru că nu este ușor să dai jos kilogramele în plus.

Buzdugan a spus că pe parcursul dietei a avut momente în care a mâncat foarte puțin, iar în unele zile a ținut chiar post negru, ceea ce a influențat foarte puternic modul în care dieta a avut efect.

De asemenea, prezentatorul a ținut să mai precizeze că a renunțat cu desăvârșire la micul dejun, pentru a salva cât mai multă energie.

„De obicei, se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Da, dar nu e obligatoriu. Adică, dacă ți-e foame, dimineața, și n-ai energie e ok. Am observat că, de cele mai multe ori, dimineața, când mănânci, nu mai ai energia potrivită, pentru că se duce către digestie.” , a declarat Daniel Buzdugan pentru Click!

Pe lângă faptul că a fost foarte atent la alimentele pe care le consuma, Daniel Buzdugan a spus că s-a folosit și de un mic truc pentru ca procesul de slăbire să aibă loc cât mai repede.

Omul de radio a consumat anumite shake-uri special concepute pentru a facilita procesul de slăbire.

Buzdugan a menționat că la început a fost sceptic cu privire la aceste produse, dar ulterior acesta se declară mulțumit. Prezentatorul spune că această metodă a funcționat foarte bine pentru el.

„Am văzut și un podcast cu ele (shake-urile). Am prins încredere și, într-adevăr, am dat jos câteva kg, în condițiile în care eu nu am ținut un regim strict. Nu e foarte grea dieta asta, dar, oricum, trebuie să ai o disciplină. Eu am mai sărit și peste câteva mese. Important e să te întorci.”, a mai spus Buzdugan pentru sursa citată.

În final, cea mai bună cale pentru a ajunge la silueta visată este echilibrul. Mesele sănătoase trebuie completate de mișcare și de voință, a mai spus omul de radio.

„Soluția cea mai bună e să fim echilibrați. Să mâncam echilibrat și să facem, cât de cât, mișcare.”, a concluzionat Daniel Buzdugan.