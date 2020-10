Daniel Buzdugan s-a dezlănțuit după ce a fost făcut praf pe internet. Vedeta a făcut un gest banal pentru care a plătit scump. „Cuvântul poate fi o armă cu care poți ucide”

Daniel Buzdugan, om de radio

Daniel Buzdugan a fost șocat să vadă că un gest banal îi poate aduce atâtea comentarii și reacții pline de ură pe internet. Vedeta a ieșit să ia masa la un restaurant și a postat o fotografie cu el în timp ce își savurează prânzul. Un detaliu însă, i-a făcut pe internauți să reacționeze virulent la adresa lui.

In articol:

Oamenii au fost revoltați pentru că vedeta purta o șapcă pe care nu și-a scos-o în timp ce mânca și i-au lăsat numeroase comentarii în care îl criticau pentru acest mic detaliu.

Citeste si: Daniel Buzdugan a răbufnit din cauza mesajelor Ro-Alert care au trezit Bucureștiul: „Propagați PANICA & Frica!”

Citeste si: Buzdugan a postat cea mai neașteptată poză cu Antonia: are burtică de gravidă!

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Daniel a simțit nevoia să atragă atenția că nu este normal să primească atâtea mesaje pline de ură doar pentru un gest atât de superficial și le-a bătut obrazul, printr-un mesaj pe Facebook, tuturor celor care au avut ceva de comenat negativ la adresa lui.

„Dragii mei, poza de ieri in care stăteam la masa cu șapca pe cap a aprins spiritele rău de tot aici pe pagina mea de Instagram , dar și pe cele de Facebook. Am blocat multe conturi, pentru că nu am avut de mult parte de atâta ură exagerată, pentru simplul motiv ca purtam o șapcă pe cap…

Precum știți în aceasta perioadă este interzis accesul în interiorul restaurantelor și ca atare eram pe terasa unui restaurant și de aceea stăteam îmbrăcat și cu șapcă pe cap, ca sa nu mai spun că am ceva probleme de sănătate și trebuie sa am grija de mine în perioadele reci. Am primit amenințări, înjurături, așa în mod gratuit!”, a scris Daniel Buzdugan pe Facebook.

„E păcat că am devenit exagerat de răi noi între noi”

Daniel Buzdugan arată că este foarte dezamăgit de atitudinea negativă perpetuată în mediul online. El avertizează că de astfel de reacții pot avea parte și copiii, iar pentru ei acest lucru poate fi devastator.

„E păcat că am devenit exagerat de răi noi între noi!… Cuvântul poate fi o armă cu care poți ucide suflete sau dimpotrivă poate fi apă vie! Este greu pentru mine om matur, persoana publică oarecum obișnuit cu asemenea manifestări să suport asemenea lovituri emoționale, dar închipuiți-vă că genul acesta de mesaje grele se revarsă și asupra copiilor , care ar putea rămâne traumatizați pe viață!”, a mai scris Daniel Budugan.