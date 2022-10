Daniel Onoriu a publicat imagini cutremurătoare cu el în comă! Ți se face pielea de găină: „Sunt un om bolnav, fraților”. Ce scrie în raportul medical

In articol:

Daniel Onoriu a trecut printr-o perioadă foarte grea. Ajuns în comă, acesta s-a zbătut între viață și moarte. Campionul Național este mult mai bine acum, însă semnele afecțiunilor au rămas.

Campionul a stat în comă timp de 55 de zile, însă asta nu l-a doborât, așa că a luptat cu toată forța să își revină și să se întoarcă la viața sa.

Daniel Onoriu a vorbit deschis despre modul în care l-a afectat cea mai grea experiență din viața sa. [Sursa foto: Instagram]

„Am soluția, am dorința, am talent, am palmares”

Greu încercat de viață, Daniel Onoriu nu contenește să își uimească urmăritorii prin postările pe care le publică constant pe contul său de Instagram.

Cu doar câteva ore în urmă, campionul și-a luat toți fanii prin surprindere atunci când a decis să facă publice mai multe fotografii din perioada în care se afla în comă, pe patul de spital.

Deschis și sincer ca întotdeauna, Onoriu i-a informat pe toți urmăritorii săi ca zilele trecute i-a fost întocmit un raport medical. Concluzia lui Daniel Onoriu a fost că în continuare se confruntă cu probleme de sănătate, însă asta nu înseamnă că se lasă doborât.

Ba chiar din contră. Acesta vrea să participe la Europene anul viitor și să cucerească titlul de Campion European de Viteză în Coastă.

„Raport medical făcut zilele trecute!

Daca ei au scris asta înseamnă ca știu ei ceva, după 55 de zile in coma cum sa fiu altfel?

Sunt un om bolnav fraților dar ii mulțumesc lui Dumnezeu ca trăiesc, restul sunt detalii care contează atât de puțin si care se pot vindeca in timp!

Eu am aceeași dragoste pentru curse sau poate chiar mai mare, am fost multi ani trist pentru ca nici un sponsor nu a vrut sa investească in mine, am cheltuit 1.5 mil euro in cariera mea dar am si apărut in ziare sau la TV mai mult decât toți piloții la un loc.

Acum sunt în discuții cu oameni extrem de importanți care mi au promis sprijin financiar dar am avut atât de multe promisiuni încât nu prea mai cred in nimic!

Obiectivul meu e acela de a fi Campion European de Viteza in Coasta, probabil ca o sa spuneți ca nu pot sau ca e imposibil dar la fel spuneați si când am debutat în România ca o să ma bata toți dar eu mi am văzut de antrenamentele mele si am obținut locul 1 din prima! Am soluția, am dorința, am talent, am palmares așa ca daca Dumnezeu îmi da si bani va spun 100% că o să câștig și titlul de Campion European 2023!”, a scris Daniel Onoriu pe Instagram.

