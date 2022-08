Daniel Onoriu divorțează! Pilotul de curse a făcut anunțul pe internet: „Abia aștept să ne vedem fiecare de viața lui”

In articol:

Daniel Onoriu se numără printre cei mai apreciați piloți de curse de la noi din țară, iar în urmă cu câteva luni, viața l-a pus la încercare pe acesta, primind o lovitură dură. După o operație pentru micșorare a stomacului, Daniel Onoriu s-a confruntat cu complicații, intrând astfel în comă 55 de zile.

Bineînțeles, alături pilotului de curse i-a fost chiar partenera sa de viață, Isabela, care s-a rugat continuu ca soțul ei să se facă bine.

Acum, Daniel Onoriu a venit cu un anunț la care nu s-ar fi gândit nimeni, acela că divorțează de soția lui, Isabela, enumerând și câteva motive pentru care cei doi ar fi ajuns la despărțire.

„Femeia asta nu apreciază nimic”

După ce a stat în comă 55 de zile, iar soția lui, Isabela, i-a fost alături continuu, Daniel Onoriu vine cu un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, acela că divorțează de partenera sa de viață, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de șase ani.

De asemenea, Daniel Onoriu a precizat că toate bunurile sale sunt trecute pe numele soției lui.

În același timp, pilotul de curse a mai spus că este un bărbat și un soț romantic, însă Isabela nu a apreciat nimic până acum.

Mai mult decât atât, un lucru ce l-a enervat la culme pe Daniel Onoriu ar fi fost acela că, Isabela nu a dorit să-l însoțească la curse. De asemenea, pilotul de curse a mai precizat și faptul că, după șase ani de relație, Isabela nu dorește încă să devină mamă.

„Divortez de frumoasa Isabela, sotia mea de aproape 6 ani. De ce? O sa va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe facebook, cum i-am vazut fotografia m-am indragostit de ea. Am cerut-o de nevasta a doua zi, iar peste alte doua saptamani mi-a devenit sotie la starea civila. In toti acesti ani ne am plimbat-o in multe tari. Excursii minunate si cateva tari extotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de doua ori, Abu Dabhi ETC.....Masina mea e pe numele ei, banii sunt toti pe cardul ei. Sunt romantic, o sa va dau doua exemple: M-am dus intr-o seara la un nene care vindea flori si am luat un buchet frumos si i-am zis sa vada la ce terasa stam si a venit la noi la masa unde i-a daruit florile. In Egipt i-am luat un lant destul de mare, de fapt 3, dar unul era mare si l-am rugat pe receptioner sa ma urmareasca si sa o premieze cu titlul: noi hotelul etc oferim cate un cadou lunar celei mai frumoase femei din resort. Cu toate astea femeia asta nu apreciaza nimic. M-a lasa singur prin tara, calatoresc singur, azi mi-a dat KO cand mi-a zis ca nu vine cu mine la curse. Ea stie prea bine ca aceste curse inseamna totul pentru mine. Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa, dar pentru ca tu nu ma iubesti si eu m-am racit de tine, stiu ca toata presa o sa scrie despre asta dar as mai vrea sa stiti ceva despre mine: sunt un baiat care a copilarit in Damaroaia printre smardoi si am prins si eu ceva din viata de baiat de oras, asa ca simt asta prea bine. Suntem impreuna de 6 ani si nu vrea sa facem copii. Asta e, nu ma mai doare nimic si abia astept sa ne vedem fiecare de viata lui separat’ ’, a scris Daniel Onoriu, pe Facebook.

Daniel și Isabela Onoriu