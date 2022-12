Daniel Onoriu îi este recunoscător Isabelei pentru cei 5 ani de căsnicie! Cele mai grele momente prin care au trecut împreună: „Astea sunt clipe pe care le țin minte”

In articol:

Vestea că Daniel și Isabela Onoriu divorțează a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului, mai ales că majoritatea celor ce îi admirau știau cu exactitate greutățile prin care au trecut împreună. Acum, însă, situația dintre cei doi foști a degenerat, iar pilotul de curse a stat chiar după gratii o perioadă de 34 de zile, după ce a încălcat un ordin de restricție obținut chiar de fosta parteneră de

viață.

În prezent, Daniel Onoriu se află în libertate și încă se gândește la fosta soție și nu poate trece cu vederea peste momentele grele pe care le-au traversat împreună sau peste situațiile când Isabela i-a fost sprijin, câteva dintre acestea fiind dezvăluite chiar de el.

”Ea știe cel mai bine cât de rău am fost, ea m-a îngrijit după ce am ieșit din spital, ea îmi făcea baie pentru că eu nu puteam. Ea mă căra din dormitor până în living și înapoi, ea conducea mașina pentru că eu ditamai campionul nu mai puteam să conduc. Astea sunt clipe pe care le țin minte, iar din acest motiv o să-i mulțumesc toată viața mea pentru ce a făcut pentru mine. Din păcate, trebuia să mă înțeleagă și ea pe mine, că acele greșeli pe care le-am făcut, live-ul acela de pe Facebook, unde am vorbit urât despre ea, acolo n-am fost eu 100%. Îmi pare foarte rău, eu am iubit-o din toată inima mea pe femeia asta, ea m-a îngrijit, m-a iubit și ea foarte mult, dar uite că ne-am stricat ca doi proști”, a declarat Daniel Onoriu, pentru Spynews.ro.

Daniel Onoriu nu credea că va ajunge într-o astfel de situație

De asemenea, lui Daniel Onoriu îi vine greu a crede că el și Isabela au ajuns într-o astfel de situație, în care să nu-și mai vorbească și să fie la ”cuțite”.

Daniel Onoriu, mai sincer ca niciodată! Făcea asta în pușcărie, în timp ce se gândea la Isabela: „Credeam că e ea și începeam să...”

În același timp, pilotul de curse se vedea toată viața alături de tânără, asta pentru că simțea că îi este jumătate.

”Eu aș da orice ca să nu fi trecut prin treburile astea, eu am crezut până acum că femeia asta îmi e predestinată și o să avem copii, o să fim o familie și o să fim împreună până la bătrânețe. Din păcate s-a terminat și crede-mă că nu-mi vine să cred că s-a ajuns aici”, a mai zis el.

Daniel și Isabela Onoriu [Sursa foto: Facebook ]