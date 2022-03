Daniel Onoriu, prima imagine de când a fost externat! Pilotul a slăbit enorm, însă reușește să se țină pe propriile picioare

In articol:

Daniel Onoriu a ieșit sin siptal pe data de 8 martie, ajungând acasă după ce vreme de 55 de zile a stat în comă indusă. Acum, pilotul de raliuri face progrese substanțiale pentru a se însănătoși complet. Cu puțin timp în urmă, a postat prima sa fotografie după tragedia de care a avut parte în utimele luni.

Sfârșitul anului 2021 a fost unul cumplit de greu pentru Daniel Onoriu și pentru întreaga sa familie. Din dorința de a slăbi, a decis să facă o operație de micșorare a stomacului în Turcia. Din neferccire, intervenția nu a avut rezultatul dorit, iar pilotul de raliuri a intrat în comă indusă. Medicii nu aveau speranțe că mai există o șansă de vindecare, însă viața i-a mai dat o șansă lui Daniel Onoriu.

Citeste si: Daniel Onoriu va ieși în curând de la terapie intensivă! Apropiații sunt în stare de șoc

Cum arată Daniel Onoriu după externare?

În aceste momente, Daniel Onoriu face ședințe de kinetoterapie de trei ori pe zi, dar și masaj. Își dorește să se recupereze cât mai repede și să-și reia cursul normal al vieții.

În imaginea postată de pilot pe rețelele de socializare putem observa că a slăbit foarte mult, însă reușește cu brio să se țină pe propriile picioare, acest lucru fiind de domeniul imposibilului acum ceva timp.

Citeste si: Avertismentul Ucrainei, care pune în alertă România: "Nu așteptați până când rușii ajung în Chișinău..- bzi.ro

Odată ce a ieșit din spital, Daniel Onoriu a scris un mesaj emoționant în mediul online. Atunci când credea că singura sa problemă pe care care erau doar acele câteva kilograme în plus, viața i-a dat să trăiască ceva la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Citeste si: Daniel Onoriu face progrese impresionante. Starea pilotului se îmbunătățește pe zi ce trece mai mult: "Își mișcă picioarele și brațele"

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă. Am ales cea mai «simplă» și «la modă» metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului).

Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu, după ce a fost externat, pe 8 martie.