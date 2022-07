Daniel Onoriu se lansează în afaceri, la patru luni de la externare! Pilotul vrea să facă bani din pasiunea pentru viteză: "Este altceva!"

In articol:

Au trecut aproape patru luni de când Daniel Onoriu a ieșit din spital, după o perioadă lungă petrecută în comă. Pilotul este în curs de recuperare, însă gândul îi este tot la pasiunea care l-a făcut celebru.

Recent, într-un interviu pentru fanatik.ro , campionul la motociclism și raliu a dezvăluit că se gândește serios să lanseze o afacere inedită. Iată despre ce proiect este vorba!

Daniel Onoriu vrea să facă bani de pe urma pasiunii pentru viteză

Daniel Onoriu este mai pregătit ca oricând să-și reia viața de acolo de unde a lăsat-o în urmă cu câteva luni, când o operație de micșorare a stomacului i-a cauzat probleme grave de sănătate. Cunoscutul pilot de raliuri începe să își revină, încet, încet, așa că s-a gândit să își ocupe timpul cu un nou proiect. El este hotărât să facă bani din pasiunea pe care o are și să se apuce de vlogging: "Chiar ieri am fost pe pistă, cu motocicletă, am filmat cu drona, cu un GoPro, m-am dat pe circuit vreo trei-patru ture, că nu am rezistat fizic mai mult. Încă sunt terminat, e obositor. Dar eu sunt pilotul numărul unu al României. Sunt singurul pilot din lume care a câștigat titlul de campion național la karting, la moto și la auto, sunt campion de viteză.

Ideea e că vreau să mă promovez tare pe acest canal al meu. Ideea este că eu sunt King of Speed (Rege al vitezei, n. red.), știu să merg tare pe orice cu roți, iar proiectul pe care îl derulez sper să prindă la iubitorii de viteză. Este altceva, este un vlog altfel. În proiect am investit niște bani, și la nivel de echipament, am luat o dronă, combinezonul de motocicletă etc. Câteva mii de euro, plus motocicleta de vreo 12.500 de euro, dar pe care vreau să o și vând. Sper să prindă vlogul meu, am vorbit cu niște amici să mă ajute și la promovare. Dacă lucrurile vor plăcea, o să fac și bani din acest proiect. Vreau să fac bani din pasiune, fac bani din ceea ce știu să fac și la ce mă pricep mai bine ca oricine.", a declarat Daniel Onoriu, pentru sursa citată.

Daniel Onoriu: "Fac kinetoterapie de 3 ori pe săptămână"

Daniel Onoriu a vorbit și despre cum se simte în această perioadă, la câteva luni de când a fost externat. Pilotul a povestit că încă urmează un tratament specific și face recuperare medicală de trei ori pe săptămână: "Fac recuperare, dar mai fumez și câte o țigară, la cafea, Normal că nu am voie, dar… mai am și eu unele vicii (râde, n. red.).

Fac kinetoterapie de 3 ori pe săptămână, am un băiat care face masaj, dar mă simt de parcă bagă curent în mine. Mă vindecă, băiatul ăsta(...) îl iubesc pentru ce mi-a făcut. Dar mai iau și pastile, nici nu știu ce sunt, nevasta mea mi le dă. Sunt vreo cinci, în fiecare zi, dar le iau pentru ca să mă vindec și simt că îmi face bine.", a adăugat Daniel Onoriu.