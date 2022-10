Daniel Onoriu și-a prezentat viitoarea soție. Cine este, de fapt, misterioasa femeie: „Promit public că nu te voi înșela”

In articol:

Vestea că Daniel Onoriu și Isabela Onoriu au ajuns în pragul divorțului a luat prin surprindere o țară întreagă, mai ales că decizia a venit la scurt timp după ce pilotul de curse a început să-și revină după probleme de sănătate cu care s-a confruntat după operație suferită în Turcia.

Atunci când a anunțat că divorțează, Daniel Onoriu nu s-a dat niciun moment înlături din a face câteva acuzații la adresa încă soției sale, Isabela, însă acum pare că a dat-o uitării pe tânără și deja și-a găsit fericirea în brațele altei femei, despre care a oferit câteva detalii într-o postare pe pagina personală de Instagram.

„Dacă o vedeți pe soția mea o să ziceți că nu e adevărat”

Daniel Onoriu a prezentat-o mândru pe femeia care îi va deveni soție. Este vorba despre o doamnă din Canada, în vârstă de 44 de ani, elegantă, rafinată și cu un suflet bun, spune pilotul de curse. De asemenea, femeia are 2 facultăți și este mama unei fetițe de 12 ani, iar Daniel Onoriu o adoră, fapt recunoscut chiar de către sportiv.

Cu toate acestea, deși a oferit o serie de detalii despre femeie, acesta a postat o fotografie cu viitoarea soție, însă fără a-i dezvălui chipul, cu promisiunea că va arăta cine

este, de fapt, atunci când relația lor va fi una oficială.

„Daca o vedeti pe sotia mea o sa ziceti ca nu e adevarat! In primul rand are 44 de ani si asta conteaza pt mine mult. E super frumoasa, doamna in adevaratul sens al cuvantului! Rafinata, eleganta, suflet bun, ma adora sino ador, ma sustine in tot ceea ce fac inclusiv in motorsport, locuieste in Canada, are o fetitza de 12 ani superba! Are doua facultati, are conexiuni cu oameni puternici financiar!

Cum sa nu il laud pe Dumnezeu care ma unit cu ea de la capatul pamantului din Canada fratilor!

Promit public viitoarea mea sotie ca nu te voi insela niciodata in viata mea si o sa te iubesc si respect si rasfat asa cum nu ai mai fost niciodata in viata ta de pana in clipa asta martor imi este Dumnezeu din cer!”, a scris Daniel Onoriu, pe pagina personală de Instagram, alături de o fotografie în care apare viitoarea lui soție.

De asemenea, Daniel Onoriu pare pregătit și încântat să vorbească despre femeia care i-a furat inima, anunțând pe Instagram, în aceeași postare, că pentru mai multe detalii legate de acest subiect așteaptă să fie contactat.

„NU VA ARAT FATA EI DECAT CAND VOM FI IMPREUNA! ECHIPELE TV CAUTATI MA SA VIN LA VOI IN DIRECT LUNI. maine plec in Germania, ma intorc Duminica cu avionul iar luni spre seara plec la curse sa ma antrenez pentru ca vreau sa castig locul 1”, a mai scris Daniel Onoriu.

Viitoare soție a lui Daniel Onoriu [Sursa foto: Instagram]