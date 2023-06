Daniel Pancu a divorțat de mama copiilor lui și s-a întors la femeia pe care a iubit-o în urmă cu 18 ani: „Destinul ne-a adus din nou împreună”

In articol:

Daniel Pancu, viață desprinsă din filme! Legendarul fost jucător al Rapidului s-a căsătorit cu Andra Teodorescu, la 18 ani de când s-au cunoscut. Cei doi au avut o relație scurtă la începutul anilor 2000, urmând ca Daniel Pancu să își întemeieze o familie cu altă femeie, de care a divorțat în 2019.

Daniel Pancu s-a întors la femeia pe care a iubit-o în urmă cu 18 ani, după ce a divorțat de mama copiilor lui

Daniel Pancu a fost invitat recent în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre cariera sa de fotbalist, urmată de cea de antrenor. Totodată, legendarul fost jucător al Rapidului a discutat despre viața sa personală, dezvăluind lucruri mai puțin cunoscute. Astfel, antrenorul principal al echipei naționale Under 20 a declarat că s-a căsătorit cu Andra Teodorescu, la 18 ani de când s-au cunoscut. Cei doi au avut o relație scurtă la începutul anilor 2000, apoi Daniel Pancu s-a căsătorit cu Mihaela Stanciu, sora fostului căpitan de la Rapid, Nicolae Stanciu, cu care are doi copii. Însă, drumurile celor doi nu au fost menite să meargă în aceeași direcție, iar din pricina multiplelor neînțelegeri, antrenorul și Mihaela Stanciu au divorțat în 2019.

După divorț, fostul jucător al Rapidului a reluat legătura cu Andra Teodorescu, femeia care între timp i-a devenit soție.

„Am pus punct amândoi. Copiii au fost de acord, chiar dacă erau mici, înțelegeau lucrurile. Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară.

Ea avea job-ul în străinătate, am plecat și eu cu fotbalul. În perioada asta, din 2001 până în 2019, sunt 18 ani, cred că ne-am întâlnit de 4 ori, întâmplător. Apoi, destinul ne-a adus din nou împreună. Nu am înșelat-o niciodată (n.r.- pe Mihaela, prima soție) cu Andra, nu există așa ceva. A fost făcută amantă în ziare. Eram un om liber (n.r.- când a reluat relația cu actuala soție), cu acte.

Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat. Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta? Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz.

Am mâncat împreună și asta a fost. Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața.”, a declarat Daniel Pancu în cadrul podcastului „Tare de tot”, citează gsp.ro.

Daniel Pancu este un antrenor român de fotbal, cunoscut pentru activitatea sa ca fotbalist la clubul Rapid.

