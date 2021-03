Daniel Pavel a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Roxana Nemeș de la Survivor România 2021: „Nu se află lângă noi...”

In articol:

Survivor România 2021 a început în această săptămână cu un joc pentru recompensă, fiind primul mini game din acest sezon. Faimoșii și Războinicii dau tot ce e mai bun pe un traseu mixt, având de înfruntat obstacole, pe sol și pe apă.

Este primul joc pentru Faimoși, după plecarea Andreei Antonescu din echipă. Cu toate acestea, echipa Faimoților este în continuare incompletă. Roxana Nemeș lipsește în continuare din echipa roșie, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate.

La începutul jocului de recompensă din această seară, Daniel Pavel a anunțat că Jador și Culiță Sterp nu vor putea intra pe traseu. Prezentatorul a oferit noi detalii despre starea Roxanei Nemeș, care lipsește pentru că își continuă investigațiile medicale.

„Astăzi veți juca patru băieți și două fete din fiecare echipă. Din echipa Faimoșilor nu intră pe traseu Culiță și Jador și nici Roxana Nemeș, care nu se află lângă noi. Continuă investigațiile medicale”, a anunțat Daniel Pavel la Survivor România 2021.

Roxana Nemeș se află în continuare sub observația medicilor

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Roxana Nemeș de la Survivor România 2021

La ultimul consiliu la care a fost prezentă, difuzat pe data de 14 martie, Roxana Nemeș le-a dezvăluit colegilor ei că are niște problemme cu bila și speră să nu ajungă pe masa de operație. Faimoasa riscă să plece acasă dacă starea ei de sănătate se înrăutățește.

„Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum. O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rau și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea", a spus Roxana Nemeș.