Daniel Pavel, pregătit să se întoarcă la Survivor România! Prezentatorul celui mai iubit show din țară, dezvăluiri incendiare despre viața lui din Dominicană

Daniel Pavel a ajuns foarte repede unul dintre cei mai îndrăgiți și iubiți prezentatori de televiziune, după experiența Survivor România 2021, din Republica Dominicană. Moderatorul TV este foarte apreciat de toți fanii competiției fenomen de la Kanal D, care așteaptă cu sufletul la gură să-l vadă pe micul ecran și în sezonul trei al emisiunii.

Întrebat dacă ar mai prezenta Survivor România sezonul trei, în cazul în care emisiunea ar începe de la sfârșitul acestei veri, Daniel Pavel a răspuns: ” August nu, dar septembrie da. Clar se face o conexiune și la nivelul echipei noastre operaționale și la nivelul proiectului. Am aduce pentru publicul nostru, publicul care clar este acolo, cu noi, pentru noi, care ne-a onorat în număr atât de mare, am aduce din nou proiectul. Ar fi al doilea sezon pentru mine, într-adevăr. Suntem, practic, în etapa în care configurăm acum, cum va arăta sezonul, despre ce este vorba. Dacă toate astrele se aliniază din nou, dacă eu mă întorc de la Viena din nou și sunt împreună cu colegii mei din Kanal D și asta e intenția mea, atunci răspunsul meu ar fi DA, însă cu siguranță aflăm împreună și vă comunicăm cât de repede se poate, după ce aflu”.

Daniel Pavel[Sursa foto: Captură YouTube]

Daniel Pavel, despre programul lui de la Survivor România 2021

Prezentatorul celui mai iubit show din România a vorbit despre cum arăta o zi din viața lui în Republica Dominicană.

Daniel Pavel, a dezvăluit, în cadrul unui interviu video pentru Pagina de Media, că era prezent la filmări și 10 ore pe zi, atunci când erau mulți concurenți, iar seara urmau consiliile.

”Ziua mea începea aproape invariabil, la ora 6 și jumătate/ ora locală, înseamnă ora 13-13.30 aici. Întotdeauna, cel puțin în prima lună rutina s-a instalat imediat, făceam o alergare pe o potecuță în jurul casei, apoi un pic de exerciții fizice, fără greutăți. Am încercat să evităm să merg la sală, măsurile de COVID nu erau atât de restrictive acolo. Am încercat să evit. Am încercat să fiu în formă și să țin pasul cu concurenții pe trasee, făcând exerciții pe care mi le dă fratele meu, care e profesor de sport. Undeva la 7.30 venea prima cafea și la 8.30 luam micul dejcun cu ”Tata Teo”, fie la mine, fie la el. Cu doctorul Survivor România, ”tata Teo”. După care plecam pe trasee. Traseele erau destul de aproape de locuință, de unde stăteam. Primeam cu o seară înainte locul unde să mergem, dar ce fel de traseu este, în detaliu, probele de final nu le știam până nu ajungeam acolo. Când erau concurenți mai mulți, confruntările lor erau foarte intense, foarte dese și putea dura până la 5-6 ore”, a povestit Daniel Pavel.

Prezentatorul celui de-al doilea sezon Survivor România a vorbit cu lux de amănunte și despre consilii. ” Dacă erau jocuri de imunitate, seara aveam consiliu. Ajungeam acasă, aveam o oră la dispoziție...și începeam filmarea de seară din consiliu cu o cu totul altă dinamică, altă hartă mentală, trebuia să intri în altă stare. Căldura din consiliu, pentru că erau flăcări pe bune, reale acolo. Și undeva târziu, spre 9-10 seara se termina. Am avut și zile de zece ore liniare de filmări.

30-40% din ce vorbeam în consiliu deriva din reality-urile, din testimonialele pe care le făceau înainte sau după meci. Așa că aveam o idee clara, dacă a pierdut vreuna dintre echipe, ce tip de dinamica a dialogurilor sau cine ii reproșează ce, cui...însă era și foarte mult free style acolo. Ideea formatului este mai ales pentru că ei sunt intr-o presiune psihologica foarte puternica, sa-i lasi sa vorbeasca. Nu-i intrerupeam si pasajele, trecerile le faceam exclusiv în momentele in care se pomeneau unul pe altul: uite X ce mi-a spus..atunci știam că mergem la persoana respectivă plus gândirea din regia de emisie, care putea schimba dinamica pentru că ei puteau vedea mai bine, îi știau mai bine pe concurenți. Și atunci Alexandra îmi comunica în cască: ar trebui poate să te duci, ia să vezi acolo...și tonul ăla, sobrietatea aia de la inceput a lasat locul usor unei atmosfere mai de antrenor: măi, băieți, măi fete, hai să vedem, nu ne certăm, mergem să ne culcăm, nu lăsăm soarele să apună peste supărarea noastră..aveam cu toii dinamica unor mici grupuri sociale care trebuie sa traiasca impreuna, nu e alta optiune”, a mai spus Daniel Pavel, despre consiliile de la Survivor România 2021.

Daniel Pavel[Sursa foto: Instagram]