Daniel Pavel, viața după trei luni în Republica Dominicană. Ce spune prezentatorul Survivor despre plecarea Anei Porgras: ”Nimeni nu o înlocuiește”

Daniel Pavel a vorbit direct din Dominicană! Prezentatorul competiției Survivor România 2021 a dezvăluit ce se întâmplă după plecarea din competiție a faimoasei Ana Porgras. Moderatorul emisiunii fenomen de la Kanal D spune că atmosfera din competiție este una normală și că momentan nu este loc de ceartă în tabăra faimoșilor.

” Am auzit numele ei în cască...este o atmosferă normală..sunt pregătiți pentru show. Nu se vede deocamdată niciun semn că ar veni o furtună, cel puțin deocamdată. Jador... lui Jador îi pare rău, s-a si văzut pe cameră..deocamdată la joc, ce am pregatit pentru voi in seara, e foarte hotarat sa arate că este pregatit pe traseu și că este omul de suflet al echipei. Deocamdată nu este nimic..” , a spus Daniel Pavel, la Teo Show.

De asemenea, prezentatorul Survivor a dezvăluit că a vorbit cu Ana Porgras după plecarea ei din emisiune. Daniel Pavel a mărturisit că Ana i-a spus că la Survivor România s-a regăsit pe ea, pe Ana campioana.

Cât despre venirea celor patru concurente noi, Daniel Pavel spune căînsă ”

Noi concurente la Survivor România 2021

Prezentatorul emisiunii Survivor România 2021 le-a dat o veste bună Faimoșilor și Războinicilor și a anunțat că patru noi concurente vor întări echipele din Dominicană.

„ Survivor România este o competiție și are surprize peste surprize. Haideți să le primim pe noile coechipiere”, este anunțul făcut de Daniel Pavel.

Faimoșii și Războinicii luptă pentru recompensă pe un traseu dificil. Discuțiile tensionate de pe bancă ating din nou cote alarmante. După ce Jador și Sorin Pușcașu au fost la un pas să se bată săptămâna trecută, au din nou un schimb de replici acide.

„Ești nebun de legat!”, îi spune Războinicul cântărețului.

Cine sunt cele patru noi concurente care se alătură Faimoșilor și Războinicilor, aflați joi, 8 aprilie, într-un nou episod Survivor România 2021!