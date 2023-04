Daniela Crudu, cea mai provocatoare mămică din România, se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru venirea pe lume a fiicei sale. Dovada că fosta asistentă este nerăbdătoare să devină mamă

In articol:

Peste mai puțin de o lună, Daniela Crudu își va ține în brațe pentru prima dată fetița. Fosta asistentă TV se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru întâlnirea cea mare, iar una dintre reponsabilitățile tinerei mămici este să-i asigure fetiței sale tot confortul de care are nevoie.

Este o mămică implicată, care face tot ceea ce îi stă în putință ca fiica sa să fie primită așa cum se cuvine. Recent, tânăra mămică le-a arătat admiratorilor săi din mediul online ultimele achiziții pe care le-a făcut pentru fiica sa, care se va numi Daiana Maria.

În urmă cu puțin timp, Daniela Crudu le-a arătat admiratorilor ei din mediul online că își așteaptă cu nerăbdare fetița și că, de asemenea, pune mare preț pe hăinuțele pe care le va purta micuța. Fosta asistentă a postat o fotografie cu un compleu roz pe care l-a cumpărat pentru fiica sa, dând de înțeles că este topită după cât de adorabile pot fi hăinuțele pentru nou-născuți.

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus tata, înainte să se stingă din viață. Cu lacrimi în ochi, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre pierderea celui mai important bărbat din viața ei:”Nu putea să moară fără să mă îmbrățișeze”- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat cu șase soții a dat 100.000 de dolari pe un pat de 6 metri, pentru a nu mai fi obligat să doarmă pe jos- stirileprotv.ro

Citește și: „Sunt pretențioasă” Deea Maxer a transmis un mesaj clar după ce s-a aflat cine este noua iubită a lui Dinu! Unde a mers artista, imediat după ce fostul soț a recunoscut că iubește din nou

Cum se simte Daniela Crudu în sarcină?

Daniela Crudu se numără printre cele mai norocoase mămici. Fosta asistentă TV nu are parte decât de stări normale în această perioadă și se mândrește cu faptul că poate să devină mamă, în sfârșit.

În același timp, pentru că perioada sarcinii poate fi una extrem de sensibilă pentru femei, și-a exprimat dorința de a fi mult mai discretă în ceea ce privește viața sa personală.

Citește și: ”Am vrut să fac lumină” Fosta iubită a lui Suhaib Meshah, detalii despre dispariția modelului. Ce crede tânăra că s-a întâmplat

„Mă simt bine, totul decurge foarte bine, totul e foarte ok. Acum nu îmi mai doresc să mă expun foarte mult, să vorbesc, vreau să-mi văd de treaba mea. Pot în continuare să-mi văd de activitatea mea, sunt foarte nerăbdătoare să o strâng în brațe, abia aștept. Mai am și momente în care obosesc, dar oricum îmi fac de lucru, am treabă și nu stau să mă gândesc la partea asta, să iau în seamă.”, declara Daniela Crudu.