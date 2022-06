Daniela Gyorfi a dat lovitura în afaceri! Artista își va deschide și cel de-al doilea club! "Mă bucur foarte mult că am luat această decizie" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Românii o vor la evenimente pe Daniela Gyorfi la vară

Daniela Gyorfi este unul dintre cei mai căutați artiști, deoarece știe să facă show și să mențină atmosfera. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Daniela ne-a povestit despre planurile ei de vară și evenimentele la care urmează să cânte, cele mai multe fiind la noi în țară, iar spre sfârșitul anotimpului, în străinătate.

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Perioada asta sunt cu evenimentele, pentru că mna, s-a dat drumul la ele, astăzi, de exemplu, Maria termină clasa a patra și are bal. Avem cântări multe, proiecte de televiziune, filmări, dintr-astea de ale noastre, de-ale artiștilor. Vacanță sau ceva nu îmi iau, pentru că eu trebuie să muncesc, nu pot să îmi iau vacanță, cu vacanța mai ușor, mai subțireanu. Am cântări și în afară, dar, de exemplu, acum 90 sau 95% doar în România, atât pe litoral, cât și la Zilele Orașelor, Comunelor, nunți, botezuri, etc.. În septembrie și august cânt în afara țării." , a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi își deschide al doilea club

Se pare că Daniela Gyorfi a dat lovitura în afaceri și urmează să și-o extindă serios. Artista ne-a mărturisit că în două săptămâni va avea loc oficial deschiderea celui de-al doilea club al său. Cântăreața ne-a spus totul despre noul ei local.

"Până la urmă avem două cluburi. E ca o afacere de început. Nimic nu merge wow de la început, dar mă bucur foarte mult că am luat această decizie, că am putut să facem acest lucru, restul clar, încet încet e ok. E Centrul Vechi, ce să mai spun. Avem afacerea cam de o lună, maxim de o lună jumate i-am dat drumul. Este foarte recent, iar la al doilea club cred că îi dăm drumul după săptămâna asta, să termin cântările, deci luni sau marți când ne întoarcem la București. E proaspătă afacerea, mă bucur că nu am prins pandemia. Al doilea club va fi fix lângă celălalt: Berlin și Amsterdam.", a dezvăluit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!