Daniela Gyorfi a suferit în tăcere ani la rând: „Nu pot să spun de câte ori am plâns și am vrut să mă las!” Cine a fost lângă ea de fiecare dată?

Daniela Gyorfi face parte din categoria celor mai cunoscuți și apreciați maneliști. Melodiile pe care artista le lansează devin rapid hituri, iar mii de oameni ajung să știe și să fredoneze versurile acestora. Vedeta este foarte căutată să participe la diferite evenimente atât din țară, cât și de peste hotare.

Însă, dacă acum se bucură de un succes răsunător, lucrurile nu au stat tot timpul așa în viața artistei. Daniela Gyorfi a fost de multe ori la un pas să se lase de ceea ce iubește și a făcut-o cunoscută, muzica. Cea care a susținut-o cel mai mult în cariera ei a fost regretata sa mamă, care a fost mereu acolo pentru ea, i-a oferit sfaturi și i-a povestit din experiența ei. Chiar dacă cea care i-a dat viață a iubit-o foarte mult și a fost tot timpul de partea ei, aceasta o și certa pe artistă atunci când greșea și încerca să-i deschidă ochii în momentele în care era pe punctul de a lua decizii pripite.

„Cel mai mult m-a susținut mama foarte tare. Nici nu pot să spun câteva sfaturi mi-a dat mama mea, nu pot să spun de câte ori am plâns și am vrut să mă las de muzică. Mi-a spus din experiența ei și câteodată mă certa. Eu aveam senzația că le știu pe toate, până mă loveam”, a declarat manelista, potrivit antenastars.ro.

Drama prin care a trecut Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi nu a avut parte de o copilărie foarte ușoară. La vârsta de 11 ani părinții ei au decis să o ia pe drumuri diferite, iar tatăl ei a părăsit-o și a ales să își refacă viața fără a o include și pe ea. Artista a fost nevoită să aibă grijă de mama sa care era paralizată încă de la o vârstă fragedă, însă niciodată nu a simțit acest lucru ca pe o povară.

Vedeta a mărturisit că la acea perioadă nu o ducea foarte bine din punct de vedere financiar și că regretă foarte mult că oricât a încercat să o ajute pe cea care i-a dat viață, nu a reușit nici măcar să o facă să meargă în cârje.

„Niciodată n-am simțit-o ca o povară. Într-adevăr, unde a fost frustrarea și neputința mea, a fost faptul că n-am putut să o ajut, adică financiar. La început eram foarte sărace, așa cum am spus și n-am putut să o ajut să se facă într-un fel sau altul, măcar să meargă în cârje. N-am putut! Tot ce am putut din punct de vedere medical, am făcut, dar nu era tehnologia ca acum”, a spus artista, potrivit Unica.