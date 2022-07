Daniela Gyorfi, adevărul despre presupusa bătaie cu Carmen Harra pentru un bărbat: "M-a invitat doamna Harra la ea acasă, dar nu am fost"

In articol:

Daniela Gyorfi este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar cariera ei în muzică a început în urmă cu mai bine de 20 de ani.

O femeie sexy, Daniela s-a iubit cu mai mulți bărbați cunoscuți, iar fotograful columbian Gabriel Hennessey a fost unul dintre cei care i-ar fi cucerit inima.

Totuși, a existat și o controversă, în anii `90, privind o presupusă bătaie cu Carmen Harra, din cauza unui bărbat. Acest aspect a fost adus, duminică seara, în discuție de către Denise Rifai, iar Daniela Gyorfi a clarificat rapid situația.

Daniela Gyorfi a spus adevărul despre presupusa bătaie cu Carmen Harra

De-a lungul vremii, presa a scris că Daniela Gyorfi s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri. Artista a avut o relație cu fotograful columbian Gabriel Hennessey.

Citeste si: Ce vârstă are Daniela Gyorfi. „Vârsta e doar un număr în buletin. Anii trec pentru toată lumea, nu doar pentru mine.”

În plus, jurnaliștii susțin că la începutul anilor 90 s-a iubit cu realizatorul tv Titus Andrei, pentru care s-ar fi bătut cu Carmen Harra, fosta membră a grupului Trio Expres, actualmente prezicătoare. Daniela Gyorfi a negat vehement povestea cu bătaia, explicând foarte clar că nu s-a întâmplat și nici nu face parte din comportamentul ei.

" În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat, pentru că nu sunt genul. Într-adevăr cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva.

Citeste si: Un rechin a fost văzut în apele Mării Negre, la Costinești! Românul care făcea scufundări a relatat experiența- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi...niciodată în viața mea”, a explicat Daniela Gyorfi la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Daniela Gyorfi, în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Adevărul despre relația dintre Daniela Gyorfi și Titus Andrei

Artista a vorbit și despre un moment în care Carmen Harra a invitat-o pe artistă în vizită, atunci când aceasta a fost în America, însă cântăreața nu a putut ajunge. În ceea ce privește presupusa relație cu Titus Andrei, Daniela Gyorfi a explicat faptul că acesta era bun prieten cu mama ei.

Citeste si: Daniela Gyorfi, mărturisiri sincere despre carieră și scandalul în care a fost implicată: „A dat niște poze din viața noastră intima”

„ Am fost în America, ne-a invitat doamna Harra la dumneaei acasă. Eu nu am fost că nu am putut, nu pentru că m-aș fi bătut cu cineva vreodată pentru un bărbat, mai ales pentru Titus Andrei. Titus Andrei era prieten de familie cu mama mea, cum au fost și alți compozitori la noi acasă, că așa era, puneai mese. Mama avea nervi pentru prietenii. Eu eram mai cu sportul”, a mai adăugat ea, la celebra întrebare.

Daniela Gyorfi, invitată la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Ce spune acum Daniela Gyorfi despre relațiile din trecut

Vedeta a vorbit discret despre poveștile de dragoste din viața ei. Daniela Gyorfi a recunoscut că a avut relații care i-au plăcut, însă cea mai mare dragoste mama sa. Restul poveștilor de iubire nu au fost atât de importante, însă totul s-a schimbat atunci când l-a întâlnit pe George și mai ales când a adus-o pe lume pe Maria.

„Am avut relații care mi-au plăcut mie, dar nu au fost atât de importante. Mama a fost dragostea vieții mele și cariera. Restul a fost ceva și nu a fost. Până l-am întâlnit pe George și să o am pe Maria”, a explicat artista.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!