Daniela Gyorfi, dezvăluiri inedite aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D

În ediția de aseară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Daniela Gyorfi, celebra cântăreață a făcut dezvăluiri impresionante atât în ceea ce privește cariera muzicală, cât și despre viața personală.

În vârstă de 53 de ani, Daniela Gyorfi a ținut de nenumărate ori primele pagini ale tabloidelor și nu de puține ori aceasta a fost ținta preferată a paparazzilor. Celebra cântăreața a răspuns în exclusivitate tirului de întrebări adresate de către jurnalista Denise Rifai, impresionând prin dezvăluirile făcute în cadrul emisiunii.

Cu o copilărie săracă, marcată de lipsuri, fapte ce și-au pus amprenta în viața sa, Daniela Gyorfi a emoționat atunci când a rememorat anumite momente din copilărie.

“Eu n-am uitat niciodată de unde am plecat, că am dormit cu mama în același pat, că am mâncat pâine uscată, sau biscuiți, înmuiate în apă, că umblăm în teniși iarna, pentru că nu aveam cizme …(…) Atunci când ai posibilități, uiți de <obiceiurile> din perioada de sărăcie, vă spun eu, și îți place să trăiești frumos, să faci lucruri pe care nu le-ai făcut sau pe care credeai că nu le vei face, fiind sărac“ este parte din răspunsul pe care celebra cântăreața l-a oferit la întrebarea-cheie “ Ce v-a învățat sărăcia?” în cadrul ediției de aseară “40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

Citeste si: Cum se menține Emilia Ghinescu la 43 de ani. Artista are un trup de invidiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

O altă întrebare care a determinat-o pe Daniela Gyorfi să facă dezvăluiri inedite publicului a fost cea referitoare la cariera muzicală a artistei, care a cunoscut succesul în urmă cu mai bine de 15 ani.

“(…) Este clar că în orice parteneriat ajutorul este reciproc. (…) A fost o chestie reciproc avantajoasă. Nimeni nu voia să-și asocieze imaginea, în 2006, cu acest gen muzical (…) iar datorită mie, cântăreții de manele au fost mai ușor acceptați (…)”, este parte din răspunsul oferit de artista la întrebarea <roșie> “V-au salvat manelele cariera?”.

Daniela Gyorfi a fost și printre primele vedete din România care au apelat la chirurgia estetică, iar decizia de a interveni asupra propriului corp a fost pusă sub lupă în perioada în care astfel de intervenții erau rare.

Vedeta se autocaracterizează că fiind o femeie normală, care nu e dependentă de operații estetice.

“După trei operații pe care le-am făcut, că atâtea am la sâni, nu pot să spun că sunt mulțumită în totalitate, dar recunosc că nu cred că mi-aș mai face (…) Anii își spun cuvântul; nu mai arăți ca la 20 de ani, dar poți să arăți bine. (…) Sunt ok cu mine! (…) Nu sunt dependentă de operații estetice, sunt o femeie normală căreia ii place să aibă grijă de ea!”, este parte din răspunsul oferit de celebra cântăreață la o altă întrebarea <roșie>, “Sunteți mulțumită de cum v-au schimbat operațiile estetice?”, pe care jurnalista Kanal D i-a adresat-o aseară, în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.