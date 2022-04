Daniela Gyorfi este oficial om de afaceri! Clubul pe care îl deține începe deja să aibă profit! "Statul român nu te ajută" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei.

Cum merge afacerea Danielei Gyorfi?

În urmă cu puțin timp, Daniela Gyorfi și-a deschis propria afacere, împreună cu soțul ei, George Tal. Cei doi sunt implicați în noua activitate și pare că munca și ambiția dau roade. Într-un interviu cu WOWbiz.ro. Daniela Gyorfi a dezvăluit cum decurg lucrurile până acum și care dintre ei doi și-a dorit mai mult să deschidă această afacere.

"Am deschis-o de vreo 2 săptămâni, s-au ridicat restricțiile, oamenii sunt dornici, în special tineretul să iasă din cluburi, să danseze, să cânte, să bea, să se distreze până dimineață și deocamdată este la început. Eu am mare încredere că o să meargă și că suntem ok, pentru început. Chiar suntem mulțumiți, dar este clar că până aduci oameni, până știe lumea clubul, sunt pe drumul bun. Eu mă bucur că George visa demult să aibă un club, să se ocupe și am putut să facem acest lucru.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât de greu este domeniul afacerilor pentru Daniela Gyorfi?

Până acum, tot ce a știut să facă a fost muzica. Daniela Gyorfi recunoaște că nu se aștepta vreodată să încerce să facă altceva în afară de cântat, însă viața e plină de surprize și ne oferă lucruri la care nici nu ne așteptăm. Întreabtă dacă este greu acest domeniu în care tocmai a pășit alături de soțul ei, cântăreața recunoaște cum este să faci o astfel de investiție în România, țara în care, din păcate, nu

toate visele devin realitate.

"Eu cred că este greu cam în orice domeniu. E clar că nici statul român nu te ajută îți trebuiesc foarte multe acte, pe care le scoți în timp. Măcar din punctul ăsta de vedere ar trebui să fie mai lejer. Deja a avut controale, pe mine m-a bufnit râsul. Asta e." ,a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.