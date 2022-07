Daniela Gyorfi, nemulțumită de cum au schimbat-o operațiile estetice. Ce regret are artista: "Recunosc că nu mi-aș mai face în acest moment"

In articol:

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din România. La 53 de ani, artista arată senzațional și se menține într-o formă de invidiat.

Totuși, în urma operațiilor estetice, cântăreața are și regrete.

Vedetele apelează adesea la ajutorul esteticienilor atunci când simt că vor să facă o schimbare. Este cazul numeroaselor artiste, actrițe și vedete TV din România, iar Daniela Gyorfi nu face excepție. Cântăreața a apelat și la diferite proceduri de-a lungul timpului, dar în prezent are și regrete.

La „40 de întrebări” cu Denise Rifai, ea a vorbit despre regretele pe care le are după operațiile estetice, dar și despre procedurile la care nu ar mai recurge în prezent.

Daniela Gyorfi, trei operații la nivelul sânilor

Artista a spus de ce nu este mulțumită de operațiile estetice. Vedeta are trei intervenții la nivelul sânilor, dar spune că în acest moment nu ar mai repeta procedura. Deși trebuie să schimbe protezele, încă se gândește și amână momentul.

„La sâni nu sunt mulțumită. După 3 operații nu pot să spun că sunt mulțumită în totalitate. Recunosc că nu mi-aș mai face în acest moment. Trebuie să-mi schimb protezele și tot stau și mă gândesc”, a mărturisit Daniela Gyorfi.

Totuși, artista este de părere că sunt necesare eforturi pentru a arăta bine, iar dacă poate face ceva pentru ea, atunci face.

„ Să știți că aceste intervenții...de exemplu fațete dentare, e absolut normal. Nu poți să ai dinții negri, stricați și să rămâi cu ei pe viață, nu poți să ai riduri. Eu cel puțin dacă pot să fac ceva pentru mine, pentru confortul meu, clar anii își spun cuvântul, 53 de ani, nu mai poți să fii ca la 20, dar poți să arăți bine. Se poate și mai bine, se poate și mai rău”, a povestit cântăreața, la Kanal D.

Daniela Gyorfi, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Daniela Gyorfi vrea să ofere un exemplu pentru fiica ei

Vedeta este de părere că oamenii trebuie să se simte bine în corpul lor și mai ales să îi ofere un exemplu fiicei sale, pe care vrea să o învețe că nu totul este despre operații estetice. Artista susține că și ea are defecte, dar face tot posibilul să le țineă sub control.

„ Sunt ok cu mine, am foarte multe defecte pe care nu o să vi le spun, am celulita, fac chestii ca să mă simt bine. În special acum că o am pe Maria încerc să-i dau exemplu că nu este vorba de operații estetice, este vorba de îngrijire. Dacă există tehnologii ca tu să te simți mai bine sau să modifici anumite lucruri care nu îți plac sau nu te avantajează, de ce să nu le faci”, a mai precizat Daniela, la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Daniela Gyorfi la „40 de întrebări” cu Denise Rifai

Daniela Gyorfi nu este dependentă de operații estetice

Cântăreața a vorbit și despre faptul că deși a apelat la ajutorul medicilor ca să se simtă bine în pielea ei, în prezent nu se consideră dependentă de operații estetice și nici nu are atât de multe intervenții precum alte vedete din țară. Daniela Gyorfi se consideră doar o femeie normală, dar una căreia îi place să aibă grijă de ea.

„Nu sunt dependentă de operații, nu am atât de multe ca alte artiste care vin și spun că peste noapte li s-au îndreptat și nasul și urechile. Sunt un om normal, o femeie căreia îi place să aibă grijă de ea ”, a mai explicat artista.

