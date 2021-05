Daniela Gyorfi, pe masa de operație! Un implant mamar i s-a fisurat și are dureri groaznice: „Mi-a crăpat pur și simplu proteza”

In articol:

Daniela Gyorfi trece printr-o perioadă grea. Vedeta are probleme cu implanturile mamare și este nevoită să și le schimbe pentru a treia oară. Blondina spune că trebuie să se intervină asupra bustului său în următoarele săptămâni, după ce una dintre proteze s-ar fi fisurat.

Nu-și explică cum a fost posibil, însă tebuie să facă ceva urgent pentru ca lucrurile să nu se complice.

Daniela Gyorfi spune că dacă ar putea da timpul înapoi nu crede că ar mai recurge la operația de implant mamar, căci acum nu-i mai place aspectul de săni „din plastic”, ci îi preferă pe cei mici și naturali!

Daniela Gyorfi trebuie să-și schimbe implanturile a treia oară

Artsita a fost printre primele vedete din România care și-au făcut pus implanturi mamare, pe la începutul anilor 2000. A crezut că o va face o dată și gata, dar iată că nu a fost deloc așa. Acum aproape un deceniu, când și-a născut fiica, a fost nevoită să le schimbe din nou, căci i se deplasase una dintre proteze.

Recent, aceasta a început să experimenteze din nou durere, iar după ce s-a examinat singură a constatat că un implant i s-a fisurat, iar acum trebuie să se opereze iar și să-și pună alte proteze.

Daniela Gyorfi spune că cel mai probabil va ajunge pe masa de operație în două săptămâni de la efectuarea rapelului.

„Mi s-a fisurat, probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din 2000 am început să-mi fac. Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Ultima dată același lucru mi-a zis: „nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită.

Mâine îmi fac rapelul, apoi mai stau două săptămâni și după aceea îmi fac (n.r.- intervenția).(...) Opt sau nouă ani au trecut de când mi-am făcut intervenția asta. După ce am născut-o pe Maria, atunci mi-a zis „ai născut, s-a deplasat, s-a întors proteza”. Nu am avut probleme. Acum mi-a spus că nu e recuperare, dar trebuie să fac această operație pentru că nu se mai poate și mă doare”, a spus artista în cadrul unei emisiuni TV.

Daniela Gyorfi: „ I-am spus să mi le facă mai mici„

Artista spune că dacă s-ar întoarce în timp nu crede că și-ar mai face intervenți estetică, doar că pe vremea aceea îi plăceau foarte mult sânii mari și cu aspect de „plastic”, dar gusturile ei s-au schimbat în timp, iar acum îi preferă pe cei mici.

„Mi-am dat seama că m-am pipăit. Se simte. În ultimul timp mi s-a întâmplat chestia asta, nu pot să spun de la ce, pentru că nu car. E cam ciudat. I-am spus să mi le facă mai mici. Dacă aș da timpul înapoi, undeva la 70% nu mi-aș mai face. Mi-a trecut chestia asta să fiu ca plasticul. Acum mi se par mult mai sexy mai mici. Rețin apă de când am născut-o pe Maria. Am început să fac o celulită”, a mai adăugat Daniela Gyorfi.