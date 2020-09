Daniela Gyorfi, taxată dur de fani[Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Ea a fost întotdeauna cunposcută pentru stilul ei d eviață sănătos și pentru sacrificiile pe care le-a făcut pentru a avea un trup de invidiat. Artista nu s-a ascuns când a venit vorba de intervențiile estetice pe care le-a făcut. Însă, fanii au început să o taxeze pentru schimbările făcute.

Cântăreața a postat o fotografie pe pagina ei de Instagram care a adunat foarte mult critici. Taberele au fost împărțite, însă comentariile negative nu au întârziat să apară. Daniela Gyorfi este criticată de fani pentru că ar fi apelat de prea multe ori la medicul estetician, iar fața ei a ajuns de nerecunoscut.

„🤦🏻‍♀️ Doamne ce ti-ai facut???”, „Sper ca e un filtru 😂”, „Iertare pentru indrazneala de a comenta...dar cred ca la buze e putin cam mult!”, „Am crezut ca e genul de poză unde trebuie să indentifici greșelile🤣🤣🤣”, „Eu nu te-am recunoscut 🙈!”, „Ferească Dumnezeu 😳😳😳😳😳😳😳 te-ai desfigurat pe bani ..... Doamne Iartă-mă ca nu vreau sa fiu rea dar arați precum o vrăjitoare ... îți ies in evidență pomeții 🤨🤔😲😲😲😲”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți la fotografie artistei.

Fotografia Danielei Gyorfi care a stârnit multe controverse[Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi, mărturii cu lacimi în ochi despre copilărie

Daniela Gyorfi mărturisește că nu își amintește cu plăcere de acele momente. Spune că i-a fost greu și că regretă că nu are și ea o amintire ca toți ceilalți copii din prima zi de școală cu mama de mână.

„De la 10 ani, când aveam eu 10 ani, mama mea a rămas paralizată. M-am dus singură la şcoală. Eu nu am avut o copilărie despre care pot să spun că vai, îmi amintesc cu multă plăcere că am mers nu ştiu unde… Am avut grijă de mama mea. Am făcut o şcoală, nu a fost nici cea mai proastă, nici cea mai bună. Voiau să iau bacul. Eu aveam fire de artist. Aveam ureche muzicală. La George Enescu când am intrat, am intrat pe un auz absolut. Înainte nu intrai pe relaţii”, a spus artista pentru un post de televiziune. (Citeste si: Daniela Gyorfi și fetița ei, distracție nebună la mare! Vezi imagini inedite!)