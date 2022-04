Daniela Gyorfi simte prezența mamei, chiar și după moarte! Dezvăluirile făcute acum, după nouă ani: „Nu cred în viața de apoi”

In articol:

În urmă cu nouă ani, Daniela Gyorfi traversa cea mai grea perioadă a vieții sale. La vârsta de 62 de ani, Anica Gyorfi, mama sa, s-a stins din viață, după o lungă perioadă petrecută la pat, în urma unui accident banal care i-a secționat măduva.

Ziua nefastă va rămâne pentru manelistă una neagră, de care, spune ea, își va aminti mereu, căci nici acum, la aproape un deceniu distanță, dorul și durerea nu au dispărut.

Daniela Gyorfi, vegheată de mama decedată în urmă cu 9 ani

Însă, deși în sufletul ei încă este furtună, Daniela Gyorfi mărturisește că mama sa, de acolo de unde e, cu siguranță o veghează. Artista spune că a ajuns la concluzia că are un înger păzitor în urma experiențelor trăite, pentru că atunci când dă de necaz, imediat în cale îi apare și fericirea.

”N-am visat-o niciodată concret, dar ceea ce pot să spun că e de câte ori am probleme personale am avut o rezolvare până la urmă. Cred că, nu neapărat că de undeva de acolo mă păzește, am preluat acea putere de a merge mai departe. Atunci când mi se închide o ușă, peste o zi sau două simt că se rezolvă”, a declarat Daniela Gyorfi, în cadrul unei emisiuni TV.

Chiar și așa, însă, cântăreață spune că nu crede în viața de apoi. De nouă ani, Daniela Gyorfi nu și-a visat niciodată mama, deși îi simte prezența. Iar asta, an de an, în preajma zilei când ar trebui să o aniverseze, o întristează și mai mult și o face să creadă că cei care pierd lupta cu viața de pe pământ nu ajung într-un loc mai bun.,

ci rămând doar vii în amintirea celor care i-au iubit.

”Pentru că n-am visat-o niciodată, trebuie să spun, cu părere de rău, că nu cred în viața de apoi și cei care nu mai sunt, nu mai sunt, îi păstrăm doar în sufletul nostru. Din păcate, pe 26 aprilie era ziua ei, era Taur, și îți dai seama că sunt tristă, nu mi-a trecut și niciodată nu o să-mi treacă acest dor și lipsa ei”, a menționat manelista.

Privind însă la lecțiile pe care mama sa i le dădea mereu, dar și la omul care este astăzi, artista este sigură că cea care a adus-o pe lume este mândră și împăcată de ce a lăsat în urmă.

”Sunt un om așa cum își dorea mama. Sunt la casa mea, cu Maria, cu George”, a mai spus artista.