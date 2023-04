Daniela Gyorfi, totul despre viața în casă nouă! Artista ne-a spus ce nu își dorește deloc în apartament: "Nu îmi place" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi are succes în carieră, dar și în viața personală! Rezultatele muncii se văd, căci anul trecut familia artistei a avut parte de o mare bucurie atunci când s-au mutat cu toții într-un apartament mai spațios.

Vedeta nu a terminat încă amenajarea imobilului, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au toate detaliile.

Frumoasa cântăreață știe foarte bine ce trebuie să facă atunci când vine vorba despre o casă nouă și a fost hotărâtă să schimbe tot mobilierul așa că a avut ceva de așteptat ca fiecare piesă să fie gata. Mai mult decât atât, concertele și programul încărcat au făcut ca amenajarea apartamentului să fie și mai dificilă.

Daniela Gyorfi, totul despre viața în casă nouă

Artista a decis anul trecut să schimbe locuința cu un apartament mai spațios, în care să își poată face tot ceea ce îi poftește inima, fără să se împiedice de piese de mobilier îngrămădite. Pregătirile au durat ceva, tocmai pentru că nici programul vedetei nu a fost unul lejer.

Familia Danielei Gyorfi s-a mutat primăvara trecută, iar odată cu vara au venit și concertele așa că vedeta nu a mai avut timp să își pregătească apartamentul.

"Anul trecut m-am mutat în casă nouă și a mai durat până când au fost toate lucrurile gata. Mutarea a picat fix în primăvară, iar eu în timpul verii am avut multe evenimente așa că am fost mai tot timpul plecată.

Fiind casă nouă, am decis să îmi iau totul nou și până am așteptat bucătăria, până mi-au venit paturile, a mai durat", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Ce nu își dorește deloc Daniela Gyorfi, în noul apartament

Cântăreața ne-a spus clar ce nu vrea să vadă în noul apartament. Artista are gusturi rafinate când vine vorba de amenajare, iar prea multă mobilă mai mult strică, după cum ne-a mărturisit chiar ea.

"Mai avem lucruri de făcut la casă și acum, dar mai avem și rate de plătit la ea și important este să plătim rata aceea și abia apoi să mai cumpăr lucruri.

Oricum eu nu vreau să am foarte multe lucruri. Mie niciodată nu mi-a plăcut să am mobilă multă în casă, să te lovești de mobilă. Tocmai de aceea eu am și ales să mă mut într-un apartament mare, ca să am loc pentru toate. Vrem să fie așa mai lejer", a mai povestit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi are o primăvară plină

Primăvara se pare că a început extrem de bine pentru îndrăgita artistă. Proiectele și muzica bună nu lipsesc de loc și chiar pregătește o serie de surprize pentru fani.

Daniela Gyorfi ne-a mărturisit că urmează piese noi, dar și colaborări noi așa că programul ei este destul de încărcat în această perioadă. "O să vedeți, am câteva surprize pentru fani. Vin melodii noi, colaborări noi, dar toate la timpul lor", a mai adăugat vedeta.

