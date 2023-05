Daniela Ploia, artista care a criticat-o pe Marcela Fota, ar fi încercat să-și ia viața în trafic! Interpreta de muzică populară susține că nu mai poate suporta umilințele. Detalii cutremurătoare

In articol:

Daniela Ploia ar fi fost implicată într-un accident rutier în județul Timiș zilele trecute, despre care se crede că a fost provocat chiar de ea, în ideea de a-și lua viața.

Aflată în trafic, între Bucovăț și Remetea, Daniela Ploia ar fi vrut să se ciocnească de o altă mașină aflată pe sensul opus, dar un cumplit accident rutier ar fi fost evitat în ultima secundă, grație

Daniela Ploia a încercat să se sinucidă?

șoferului celuilalt autoturism care a tras puternic de volanul mașinii. Ambii ar fi ajuns pe câmp, însă Daniela Ploia s-ar fi răsturnat cu mașina, conform Cancan.

Cei doi sunt în afara oricărui pericol. Conform aceleiași surse, nu se poate exclude din variante ca Daniela Ploia să fi vrut să-și ia viața și că, de asemenea, în momentul în care ar fi ieșit din mașina care era răsturnată, ar fi repetat în mod obsesiv faptul că nu poate să trăiască cu o anume umilință, despre care nu ar fi vorbit mai mult. În acele momente, Daniela Ploia ar fi plâns isteric și își ținea mâinile în cap în permanență.

La scurtă vreme de la accident, la fața locului s-a prezentat un echipaj de poliție pentru a stabili circumstanțele sub care s-a produs accidentul rutier. În același timp, starea deplorabilă în care s-ar fi aflat Daniela Ploia în acele clipe l-ar fi determinat pe șoferul celeilalte mașini să renunțe la ideea de a depune plângere, alegând înțelegerea amiabilă.

Ulterior evenimentelor, contactată fiind pentru a desluși cazul, Daniela Ploia și-a exprimat refuzul de a comenta.

Daniela Ploia a mai avut probleme cu oamenii legii

La începutul anului trecut, Daniela Ploia a vorbit despre un eveniment nefericit de care a avut parte cu oamenii legii.

În timp ce a fost oprită în trafic de un echipaj de poliție pentru un control de rutină, reacțiile artistei le-au dat de gândit polițiștilor, ajungând să creadă că Daniela Ploia ar fi consumat substanțe interzise sau alcool.

„Într-o noapte de primăvară, spre dimineață, veneam de la un eveniment și mă îndreptam spre casă printr-o localitate necirculată, bazându-mă că pot accelera să ajung mai repede, să dorm. Surpriza a fost că Poliția a început să facă patrule. Era un echipaj, de patru polițiști, care m-a oprit. Mi s-au cerut documentele, le-am dat, voiau, probabil, să-și umple timpul, adică să îmi găsească o «bubă», și au cerut trusa medicală. Zic: o am, caut puțin, nu o am, ba, o am! «Triunghiuri reflectorizante aveți?!» Da, am, caut, știam că le am, dar în mașina unei artiste e haos, așa că din nou… Le am. Nu le am, ba le am pe undeva!

Pleacă agentul și trimite un coleg al lui. «Bă, pune-i fiola, că ori e beată, ori drogată». Vine cu fiola, care era sigilată, mă pune să suflu în ea, apoi merge către colegii lui, eu studiez fiola, despre care doar auzisem, dar niciodată nu avusesem fizic tangență cu ea. Așa că, obosită fiind, n-am realizat că era sigilată și nici nu gândeam că trebuie desigilată, am început să suflu în ea așa cum era. Observă agentul care era la mașina lor că nu o desigilasem și strigă: «Domnișoară, dezbracă-te! Dezbrăcată suflă!» Eu, mirată, dar am făcut cum mi-a zis, am dat gecuța jos, el, din nou: «Domnișoară, de tot». Atunci m-am enervat, dar nu mi-am dat seama că ei și-au dat seama că eu nu știam să folosesc fiola”, a mărturisit cântăreața, conform Cancan.