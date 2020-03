Întoarsă în țară din Germania, Cristina Pucean a ajuns acasă și, evident, s-a văzut cu cei din familia ei și cu prietenii. Doar că, recunoaște frumoasa dansatoare, nici nu știa că situația este așa de gravă în locul din care venea.

”M-am întors în România chiar pe 8 martie. Am venit în țară, nimeni nu ne-a spus nimic, nu ne-a controlat nimeni la vamă. Oricum, eu sunt foarte atentă, sunt constientă de ce se întâmplă și nu sunt dispusă să risc nici pentru mine, nici pentru cei dragi mie, o posibilă infectare cu acest virus... De aceea am și anulat niște evenimente pe care le aveam zilele acestea, în Germania, și mă duc acum să îmi fac analizele... Sunt foarte atentă, nu am niciun simptom, mă simt chiar bine, dar asta nu înseamnă că nu voi fi și mai precaută de acum încolo. Din păcate, până la apariția articolului din WOWbiz.ro, nu am știut că zona respectivă este una cu probleme, așa că voi avea grijă să mă comport că atare. Dar, oricum, în club nu aveau cum să între oameni bolnavi, în Germania lucrurile sunt stricte...”, ne-a spus Cristina Pucean.

Între timp, România se află acum în scenariul doi imaginat de autorități (26-100 pacienți). De altfel, în timpul ședinței de Guvern, Victor Costache, ministrul Sănătății, a dat asigurări că scenariul doi reprezintă încă o răspândire sporadică a coronavirusului și nu implică motive grave de îngrijorare. Mai mult, ministrul a transmis că România se află încă departe de situația din Italia sau Germania. „Menționăm faptul că nu s-a luat nicio decizie referitoare la includerea în zonele roșii, respectiv cele care presupun carantina instituționalizată timp de 14 zile a cetățenilor care revin din regiuni ale Franței, Germaniei și Spaniei. O astfel de decizie referitoare la actualizarea zonelor de risc (zone roșii/zone galbene) poate fi luată numai la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în urma unor evaluări meticuloase a evoluției răspândirii noului coronavirus (COVID-19)”, a anunțat Grupul de comunicare strategică, provincia din care face parte orașul Bochum din Germania fiind singura zonă galbenă.

Coronavirus în România! Ce spune Codul Penal celor care nu se supun normelor de sănătate

Art. 352 din Codul Penal – Infracțiuni contra sănătății publice – Zădărnicirea combaterii bolilor:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus în România a ajuns la 70, anunța, azi, Grupul de comunicare strategică.