Daria Radionova îi dă dreptate Biancăi Drăgușanu, după despărțirea de iubit: "Oamenii nu se schimbă"

In articol:

Daria Radionova a ajuns să îi dea dreptate Biancăi Drăgușanu, la scurt timp după ce s-a despărțit de iubitul ei. Ce spune vedeta despre fosta relație?

Daria Radionova, de acord cu Bianca Drăgușanu

Daria Radionova s-a despărțit de iubitul el și a decis să facă primele declarații despre fosta sa relație.

Frumoasa șatenă nu a vrut să arunce cu noroi în fostul partener de viață, însă i-a dat dreptate Biancăi Drăgușanu. Vedeta susține că bărbatul nu s-a schimbat de-a lungul relației, chiar dacă și-ar fi dorit acest lucru.

„A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt foarte recunoscătoare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg. Da, am văzut că a început să urmărească o altă femeie, dar, din păcate, nu îl urmărește înapoi, ce păcat. Indiferent cine va fi următoarea, nu mă va deranja. Îi doresc doar bine în viață și problemele sale să se termine și să fie fericit. El a spus că am venit ca înger în viața lui... corect, dar îngerii nu trăiesc în Iad, de aceea am plecat.”, a mai spus Daria Radionova pentru Spynews.ro.

Daria Radionova [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Daria a mai vorbit și despre motivul principal pentru care a decis să pună punct relației cu fostul ei iubit.

„Am vrut doar să clarific această situație. Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 5:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare. De atunci avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta.”, a spus Daria Radionova