Bianca Drăgușanu, flori de la Alex Bodi! Ce spune Daria Radionova

In articol:

Luni, 1 iunie, Bianca Drăgușanu a primut un buchet uriaș de trandafiri cu un bilețel pe care scria doar „1.06”. Tot ieri ar fi fost și data în care diva și Alex Bodi ar fi sărbătorit un an și nouă luni de relație, dacă nu s-ar fi separat în urmă cu doar câteva săptămâni. Afaceristul din Mediaș îi trimitea deseori buchete de trandafiri fostei lui soții atunci când se certau și își dorea iertarea ei, dar și când era aniversarea lor, așa că toată lumea s-a gândit că florile au fost trimise chiar de el.

În plus, Bianca Drăgușanu a făcut un gest șocant după ce a primit buchetul de trandafiri. Diva s-a filmat în timp ce dădea foc bilețelului și apoi florilor, iar apoi a scris „the end (n.r. - sfârșitul)” în dreptul imaginilor, ceea ce a întărit convingerea fanilor că expeditorul era chiar Alex Bodi, fostul ei soț.

Nu a durat mult până când cei care au urmărit îndeaproape povestea de dragoste plină de năbădăi dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au contactat-o și pe Daria Radionova, actuala iubită a afaceristului, pentru a afla și părerea ei. „Știi ca Alex ii trimite flori Biancăi? Nu e o situație urâta pentru tine? Crezi ca meriți?”, a întrebat-o un urmăritor pe Daria Radionova printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram.

„🤣🤣🤣 He didn’t send her flowers. She doesn’t know what else to do to get our attention ☺️😜 (n.r. - El nu i-a trimis flori. Ea nu știe ce să mai facă pentru a primi atenție din partea noastră)”, a răspuns Daria Radionova, infirmând că Alex Bodi i-ar fi trimis flori fostei lui soții, Bianca Drăgușanu.

Citeste si: Alex Bodi vrea să se împace cu Bianca Dragușanu. I-a trimis un buchet uriaș de flori, iar gestul vedetei a șocat o țară întreagă

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, dragoste cu năbădăi

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit din nou. Au trecut aproape două luni de când cei doi protagoniști, proaspăt divorțați, se împăcaseră. În luna martie ei anunțau că, deși semnaseră actele de divorț la notar, se iubeau și doreau să își mai dea o șansă unul celuilalt.

Bianca Drăgușanu s-a mutat în casa a afaceristului și a petrecut cu el perioada de auto-izolare. La sfârșitul lunii mai lucrurile au luat o altă întorsătură. După două luni în care au pozat în cuplul perfect și părea că nimic nu ar fi putut sta în calea fericirii lor, s-au despărțit, iar ea s-a mutat înapoit în apartamentul ei.