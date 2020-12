Daria Radionova, prima reacție după ce Alex Bodi a sunat-o pe Bianca Drăgușanu din închisoare

A trecut mai multe de o lună de când Alex Bodi a fost săltat de către mascații DIICOT din vila sa luxoasă din Mediaș. Afaceristul este implicat într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane. Milionarul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 29 de zile, însă autoritățile au decis să îi prelungească perioada. Alex Bodi a fost luat de către oamenii legii chiar de lângă iubita lui, Daria Radionova. Rusoaica a rămas singură în vila afaceristului, unde are grijă de toate bunurile iubitului ei.

Cei doi reușesc să se vadă atunci când Daria Radionova îl vizitează pe afacerist la închisoare. Rusoaica postează frecvent fotografii și videoclipuri pe pagina ei de Instagram, în timp ce se află în casa lui Alex Bodi. Imediat după ce s-a aflat că Bianca Drăgușanu a fost sunată de afacerist, șatena a postat la InstaStory un videoclip din casa iubitului ei, în care apare și un buchet foarte mare de trandafiri. Activitățile Dariei Radionova din vila luxoasă din Mediaș nu se opresc aici. În urmă cu puțin timp, rusoaica a împărtășit cu fanii ei faptul că s-a apucat de gătiti. În timp ce se află în închisoare, Alex Bodi a decis să o sune pe fosta lui soție, Bianca Drăgușanu, iar întreaga conversație a fost făcută publică.

Daria Radionova, la InstaStory [Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi, dezamăgit de condițiile din închisoare: „Este frustrat, e o presiune pe umerii lui”

Cătălin Dancu a mărturisit că Alex Bodi este nemulțumit de condițiile din închisoare, el fiind în arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj. (Citeste si: Avocatul lui Alex Bodi aruncă bomba: “Soția l-a prins in flagrant! Mai călca strâmb cu diferite fete în Europa”)

„Este dezamăgit, este frustrat, e o presiune pe umerii lui. Îmi spune: ”Cătălin, efectiv, eu nu știu de unde au scos ăștia toată povestea asta în care să fiu pus la un asemenea nivel, atât de jos și să suport asemenea restricții în condițiile în care eu nu am de-a face cu acest dosar

Alex Bodi are aceleași condiții pe care le au cei care sunt în arestul inspectoratului de poliție, nu vă închipuiți că sunt alte condiții. Nu stă singur, nu are frigider, televizor sau covoare persane. Stă exact ca orice alt arestat preventiv fără nici un fel de privilegiu.

Ultima dată, erau 4 în celulă, acum Dumnezeu știe câți or mai fi sau unde-l mută. La data respectivă, la început, când am vorbit eu cu el stăteau 4. Arestul se face într-o clădire veche, sunt clădirile alea faimoase ale lui Ceaușescu. Acum, mă pun și eu în locul comandantului, de ce trebuie să-i dea lui condiții speciale față de ceilalți. Nu există așa ceva: are aceleași condiții, e într-un arest preventiv, de aia nici nu stă într-un penitenciar”, a declarat Cătălin Dancu, într-un interviu exclusiv pe pagina de Facebook a WOWbiz.ro.