Darren Cahill a făcut primele declarații referitoare la suspendarea Simonei Halep! Detaliu important menționat de fostul antrenor

Tenismena Simona Halep a fost testată pozitiv cu substanța roxadustat pe data de 29 august 2022, în urma testului anti-doping realizat după eliminarea sa de la US Open, ediția 2022.

Românca a fost suspendată temporar din tenis în urmă cu un an, până la sosirea verdictului. Acum, în urmă cu câteva zile, a primit și decizia din partea, după ce a suferit amânări în repetate rânduri atât în cazul verdictului cât și în cazul audierilor. În primăvară,anunța că i-au fost găsite și nereguli în pașaportul biologic, motiv pentru care a fost anchetată în ambele spețe.

După cum a declarat, Simona Halep va contesta decizia la TAS. ITIA a făcut public documente de însumează 126 de pagini cu transcriptul întregului proces care s-a întins pe durata unui an calendaristic, inclusiv dovezile prezentate de fostul lider în clasamentul WTA. Din documentul cu pricina s-a aflat și că persoana care i-a dat Simonei Halep suplimentele cu colagen contaminate a fost Candice Gohier, colaboratoarea lui Patrick Mouratoglou de la academia acestuia.

Darren Cahill a făcut primele declarații referitoare la situația Simonei Halep

În timpul audierilor, Simona Halep a prezentat și o declarație a fostului său antrenor, Darren Cahill, care, deși nu a fost prezent în sală, a ținut să-și arate mereu sprijinul față de fosta sa elevă. Deși inițial mesajul a fost unul scurt pe Instagram după aflarea verdictului, în care și-a arătat încrederea în nevinovăția Simonei, Cahill a vorbit mai pe larg la un podcast la care a fost invitat ulterior.

Antrenorul din Australia a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului lider WTA și a dezvăluit un detaliu cheie, faptul că de-a lungul carierei, Simona Halep a fost una dintre cele mai testate sportive.

„Oamenii care mă urmăresc cred că știu încă de acum 12 luni, când a apărut acest subiect, că mi-am transmis sprijinul exclusiv către Simona, este de neclintit. Am petrecut șase ani cu ea, trăiește și moare pentru tenis, modul în care a avut grijă de ea și de cariera ei, nu a făcut nimic ilegal, nu a pus nimic ilegal în corpul său, se asigura că verificăm totul de câte trei ori, știu cât de important este și a fost pentru ea să rămână curată. O cunosc, știu că nu ar face niciodată în mod deliberat ceva greșit, în mod clar a existat o problemă cu substanța aceea care se afla în sistemul ei, ea crede că a fost o contaminare, chiar ITIA a acceptat acest lucru, în unul dintre suplimentele pe care le lua.

Ea este responsabilă pentru asta, știe asta, dar cred că ar fi greșit să comentez mai departe de asta. Rămâne de văzut ce se întâmplă după apelul făcut la TAS, are experți în jurul său, probabil o echipă legală bună, are oameni în jurul său care cred în ea și știu că în mod clar nu ar face așa ceva. Nu am făcut parte din echipa ei, a fost Patrick Mouratoglou care a antrenat-o, el a fost la audierile de două zile, ei știu detaliile, eu nu. Eu doar o cunosc pe ea, știu că nu ar face așa ceva și are parte de sprijinul meu necondiționat. Sper ca la TAS să se ajungă la o concluzie, adevărul să iasă la iveală, iar ea să revină rapid pe teren, asta îmi doresc pentru ea.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram Simona Halep]

Pasajul din documentul emis de ITIA care face referire și la Darren Cahill

Deși nu a putut fi alături de Simona Halep la audieri, Darren Cahill a făcut o declarație importantă prin care asigura integritatea și trecutul pozitiv al tenismenei din România.

„Declarații ale martorilor au fost depuse din partea domnișoarei Halep și de la patru martori care au vorbit în favoarea sa: domnișoara Candice Gohier, domnul Patrick Mouratoglou, domnul Frederic Lefebvre și domnul Darren Cahill.

Domnișoara Halep a oferit scurte dovezi suplimentare/directe la audierea din iunie și a fost interogată de către domnul Liddell. ITIA a renunțat la interogarea tuturor celor patru martori ai jucătoarei, rezervându-și, în același timp, dreptul de a face observații cu privire la efectul și importanța probelor lor, astfel că niciunul, exceptându-l pe domnul Patrick Mouratoglou (antrenorul jucătoarei), nu s-a prezentat în persoană sau de la distanță la audiere”, se arată în documentul publicat de ITIA.

Ulterior, în documentul de 126 de pagini apare și o descriere a lui Darren Cahill și poziționarea acestuia față de proces.

„Domnul Cahill a fost antrenorul principal al domnișoarei Halep din martie 2015 până în septembrie 2021. În afară de domnișoara Halep, acesta a mai antrenat alți jucători de top.

Nu a avut nicio implicare în evenimentele din 2022, care privesc acest caz. Declarația sa este o referință esențială pentru caracterul domnișoarei Halep. Nu este o critică. Domnul Cahill a dezvăluit cum a devenit antrenorul domnișoarei Halep și oferă o descriere sclipitoare a domnișoarei Halep, ca fiind o jucătoare de tenis curată, profesionistă, integră și cu un caracter impecabil. Cu toate astea, nu poate oferi alte detalii legate de problemele ce trebuie rezolvate”, se precizează în document.