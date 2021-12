„Dăruiește Crăciun!”, alături de vedetele Kanal D! „Există copii care nu au ce pune pe masă în seară de Crăciun, pentru care o jucărie reprezintă un lux”

„Dăruiește Crăciun!” este îndemnul pe care vedetele Kanal D îl dau tuturor oamenilor cu suflet mare, celor care își doresc să ofere acest dar neprețuit unor copii și familiilor acestora.

Ilinca Vandici, Silvia Ioniță, Simona Pătruleasa, Andreea Mantea, Mihai Ghiță, Teo Trandafir, Bursucu, Raluca Bădulescu, Victor Slav, Ilinca Obădescu, Christian Sabbagh, Denise Rifai, Maurice Munteanu se numără printre vedetele care transmit la unison mesajul unei campanii emoționante: „Dăruiește Crăciun!”.

Cu un simplu gest, constând într-o donație în valoare de 2 Euro, prin SMS, cu textul Ajut, la 8844, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone, oricine poate fi alături de familii greu încercate.

Bradul de Crăciun, sub care au fost așezate sumedenie de daruri, a fost elementul central al unor întâlniri emoționante. Vedetele Kanal D au împodobit bradul alături de copii pentru care, până nu demult, Crăciunul părea că nu există. Împreună au povestit, au depănat amintiri, au zâmbit, au făcut fotografii lângă brad și au simțit cu toții bucuria de a avea oameni dragi alături.

„ Am primit prin intermediul campaniei <Dăruiește Crăciun!> infinit mai mult decât am dăruit. Pentru mine este o lecție de viață, a cărei frumusețe îmi doresc să o simțiți și să o trăiți cu toții! Darurile pe care le-am primit de la cei în casa cărora am intrat, înțelepciune, zâmbet, căldură, îmbrățișări, bunătate, firesc, empatie, sunt infinit mai importante și mai prețioase decât ceea ce am dăruit material. Spiritul Crăciunului este despre daruri de suflet și despre iubire în forma ei cea mai pură! ”, a spus Silvia Ioniță, prezentatoarea Știrilor Kanal D de la ora 19:00, de luni până vineri.

“ M-a emoționat bucuria pură a acestor copii! Sunt fericită că am putut fi alături de ei, că am îmbodobit bradul împreună! ”, a spus emoționată Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii “O nouă șansă”, după o întâlnire plină de trăiri memorabile atât pentru îndrăgita vedetă, cât și pentru micuții pe care i-a făcut

fericiți prin simpla ei prezență.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

„ Există copii care nu au ce pune pe masă în seară de Crăciun, care nu au îmbrăcăminte de iarnă, pentru care o jucărie reprezintă un lux. Putem schimba această situație, putem să fim alături de ei și să le oferim bucurie, speranța! ”, a declarat Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunii „Asta-i România!”

“ A fost o întâlnire emoționantă cu adevărat. Am simțit bucuria Sărbătorilor în mijlocul acestor copii care ne priveau cu atâta bucurie, cu încredere, cu speranță! Fiecare dintre noi poate să ajute. Cu un singur SMS la 8844 poți face un copil să zâmbească! E atât de simplu! Dăruiește Crăciun…acolo unde nu există! ”, spune Ilinca Vandici, prezentatoarea “Bravo, ai stil! Celebrities”.

„ Ar trebui să fim buni, generoși, empatici în fiecare zi, nu doar de Sărbători. Pentru foarte mulți copii din această țară, doar Crăciunul mai aduce lumina în griul vieții. Ar fi frumos dacă am Dărui Crăciun în fiecare zi! ”, a spus Victor Slav, vedetă „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„ Există, din păcate, copii pentru care Moș Crăciun este doar un vis frumos. Sunt fericit că am reușit să aduc zâmbet și speranță într-o mare de suferință”, a adăugat Christian Sabbagh, prezentatorul Știrilor Kanal D de la ora 18:00, din weekend.

„ Campania <Dăruiește Crăciun!> este un îndemn la bunătate, la solidaritate și iubire. Toate aceste lucruri i-au făcut, de-a lungul anilor, pe telespectatorii Kanal D să ne fie alături și împreună să dăruim bucurie și speranță ”, a spus Simona Pătruleasa, prezentatoarea Jurnalului Kanal D de la prânz, de vineri până duminică.

„A fost o bucurie pentru mine să ofer câteva momente minunate unui copil care avea nevoie de speranța! Am împodobit bradul, mi-a povestit o mulțime de lucruri și cred ca de întâmplarea aceasta frumoasă ne vom aduce aminte amândoi multa vreme J”, a spus Ilinca Obadescu, prezentatoarea Știrilor Kanal D de la ora 12:00, de luni pana joi.

„ Am fost atât de fericită să merg în mijlocul unei familii cu atâția copii și să le ofer bucurie, speranță! Pentru mine Sărbătorile au început din momentul în care m-a întâmpinat cu un zâmbet uriaș un băiețel pentru care Crăciunul părea foarte îndepărtat... ”, a declarat Raluca Bădulescu, vedeta „Bravo, ai stil! Celebrities”, despre întâlnirea care a emoționat-o până la lacrimi.

Campania „Dăruiește Crăciun” este dezvoltată de Kanal D împreună cu asociația FDP- Protagoniști în Educație. Suma strânsă în urmă donațiilor făcute prin SMS, la 8844, va fi direcționată către familii aflate în situații dificile, prin intermediul FDP- Protagoniști în Educație.

Fiți alături de vedetele Kanal D în acest demers plin de generozitate, compasiune și umanitate, cu un gest mic putem aduce împreună zâmbetul pe chipul unor copii acolo unde Crăciunul pare că nu există.

Numărul 8844 este valabil în rețelele Orange și Vodafone. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețeaua Orage, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone clienții nu plătesc TVA. Pentru dezabonare, trimite gratuit „Ajut STOP” la 8844.

Distribuie pe: