Dave Prowse a murit. Actorul a devenit cunoscut după ce l-a jucat pe Darth Vader în trilogia originală Star Wars: ”Fie ca Forța să fie cu el pentru totdeauna!”

Dave Prowse a murit [Sursa foto: Facebook]

Dave Prowse a murit la vârsta de 85 de ani. Actorul a devenit cunoscut după ce l-a jucat pe Darth Vader în trilogia originală Star Wars.

In articol:

„Fie ca Forța să fie cu el pentru totdeauna!”, a spus agentul său, Thomas Bowington, fără să ofere detalii despre cauzele morţii actorului renumit pentru rolul său din prima trilogie Star Wars.

Dave Prowse a murit

Actorul care l-a interpretat pe Darth Vader în trilogia Star Wars a murit la vârsta de 85 de ani. Agentul său a făcut anunţul în social media.

Dave Prowse a primit rolul Darth Vader deoarece avea un fizic impresionant. Actorul era un culturist care măsura 1,98 m înălțime. Regizorul George Lucas l-a remarcat în 1971, în filmul Portocala Mecanică, unde Prowse juca un rol de bodyguard, și l-a chemat la o audiție pentru rolurile lui Darth Vader și Chewbacca,în primul Star Wars din trilogie, din 1977: Episodul IV - O Nouă Speranță.

Dave Prowse avea un accent britanic şi nu se potrivea cu imaginea lui Darth Vader. Astfel, producătorii au găsit o soluţie, iar vocea lui Dave a fost dublată de actorul James Earl Jones.

Biografia lui Dave Prowse

Înainte de a deveni actor, Dave Prowse l-a pregătit fizic pe Christopher Reeve pentru rolul lui Superman. Dave a debutat ca actor cu rolul creaturii lui Frankenstein din filmul parodie Casino Royale din 1967, realizat după prima carte James Bond a lui Ian Fleming. Ulterior, a mai jucat de două ori acest rol, Horror Of Frankenstein din anii 1970, şi Frankenstein and the Monster From Hell, din 1974.

Actorul a mai jucat în filme precum The Saint, Space 1999 şi Doctor Who.

Acesta a mai apărut în James Bond, Casino Royale, Green Cross Code Man și alte producții cinematografice.